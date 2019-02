El Huniko Gijón sigue de dulce ante Betanzos

El Huniko Gijón Basket sigue de dulce y sumó su cuarta victoria frente al Santo Domingo Betanzos (86-73). El gran partido de Ryan Ejim y Wineglass, ambos con dobles figuras en rebotes y anotación, fueron cruciales para ganar la partida en la zona a Thiam, que se presentaba como gran amenaza de los visitantes. Los de Fran Sánchez no solo sumaron en la pintura, si no que también estuvieron muy intensos en defensa.

Los gijoneses mandaban en el marcador desde el inicio, hasta llegar al descanso con un favorable 41-26. A pesar de esta renta, Betanzos no se rindió y llegó a meter el miedo en el cuerpo al Huniko, pero jugaron a la perfección sus bazas y no se dejaron remontar. Incluso en juego hubo en disputa el particular "basket-average", que ahora favorece al Huniko al caer en la ida por siete puntos.

El duelo sirvió también para presenciar el debut de Diego Mallou, que aportó 11 puntos y dio pausa a los gijoneses, que notaron su presencia, llegando con más frescura en su rotación.