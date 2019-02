El bocado del Marino

El triunfo ante el Covadonga, con remontada incluida, y el empate del Lealtad en su feudo ante el Colunga, han permitido que el Marino se acerque al poderoso líder. La distancia de cuatro puntos es la más cercana entre ambos en los dos últimos meses de competición. "Que se hayan dejado dos puntos en el último partido refuerza la idea del equipo, es una motivación extra para intentar no fallar o fallar muy poco", comenta Álex Arias, el gran protagonista del último encuentro.

Como si de una montaña rusa se tratase, las distancias entre ambos equipos se han ido incrementando y acortando con el paso de las jornadas. En la decimoséptima, a mediados de diciembre, los de Oli se situaron a cuatro puntos. Una desventaja que se amplió durante las jornadas 20, 21 y 22, que se incrementó hasta los ocho puntos en favor del Lealtad. Tras el empate del equipo de Samuel Baños ante el Tuilla, los luanquinos se situaron a seis puntos, reduciendo ahora la diferencia a cuatro. Y todo ello, pendientes del partido que deberán disputar en marzo en Les Caleyes.

"Tenemos que seguir sumando de tres puntos en tres puntos, centrarnos en nosotros, no obsesionarnos con el Lealtad para no descuidarnos y que no nos pase el Caudal", asegura el centrocampista. La diferencia con respecto a los mierenses es de cinco puntos. El Marino ha cogido velocidad de crucero, sumando en las últimas once jornadas, logrando además cinco triunfos de forma consecutiva, lo que les hace sumar en la actualidad 57 puntos (solo tres menos que los que llevaba la campaña pasada a estas alturas de la Liga).

"No pensamos a largo plazo, tenemos que centrarnos en ganar al Llanes y esa es la línea a seguir, todos los partidos son vitales", explica Álex Arias, curtido en mil batallas y sabedor de que un despiste puede ahogar el sueño de los luanquinos de alcanzar al Lealtad, que esta jornada ha roto el récord de imbatibilidad que cosechó el pasado curso los de Oli Álvarez, que estuvieron invictos durante 24 jornadas de forma consecutiva.

Su primer hat-trick

A sus 29 años y tras diez temporadas como profesional militando en Segunda B y Segunda División, el avilesino Álex Arias vivió ante el Covadonga un hecho personal histórico al lograr su primer hat-trick profesional. "La última vez que marqué tres goles en un mismo partido pudo ser en cadetes, la verdad es que me prestó ayudar al equipo y marcar los tres goles de la victoria, es una alegría", comenta el jugador del Marino.

Álex Arias y el equipo que dirige Oli Álvarez no bajan el listón y esperan seguir con su paso firme el domingo (17 horas, Miramar) ante el Llanes para tratar de darle otro bocado a la clasificación y ponerse a tiro del Lealtad.