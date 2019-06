Luis María García se acerca a la presidencia del Caudal

Roberto Ardura dejó ayer el cargo de presidente del Caudal tras convocar unas elecciones a las que no se presentará. Todo hace indicar que Luis María García, exalcalde de Mieres, será su sustituto. A él se refirió el propio Ardura en la asamblea: "Es una persona en la que confío".

Ardura presentó a los socios unas cuentas con un superávit de 35.189,73 euros, algo que le sirvió para irse con los aplausos de los cerca de 70 abonados que acudieron a la Casa de la Cultura. "Se acaba un ciclo y sólo puedo tener palabras de agradecimiento para los socios, los patrocinadores y para el Ayuntamiento de Mieres, porque siempre nos han ayudado", confesó Ardura.

El empresario mierense deja la entidad y lo hace reconociendo que "las dos últimas temporadas han sido duras porque no cumplimos con los objetivos deseados. Me hubiera gustado dejar al Caudal en Segunda B, que es donde se merece, pero no ha podido ser". Ahora comienza la carrera electoral por reemplazar a Ardura. Ayer se abrió el plazo de presentación de candidaturas para sucederle.

Un proceso que concluirá el 25 de junio. La comisión electoral está integrada por Roberto Herrero, José María Morante Arconada y por Juan Jesús Suárez. Los interesados en presentar su candidatura tienen hasta el 25 de junio a las 18 horas para hacerlo. En esta ocasión todo hace indicar que el sustituto de Ardura será Luis María García.