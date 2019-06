Abraham Albarrán entrenará al Madalena Morcín

Abraham Albarrán es el nuevo entrenador del Madalena Morcín. El avilesino dejó el fútbol esta misma temporada en las filas del Mosconia para embarcarse en la faceta de técnico y se estrenará en los banquillos dirigiendo al recién descendido.

La entidad morciniega está sumida en pleno proceso electoral a la presidencia pero no quiere detenerse y anunció la llegada del que fuera ex jugador moscón. Abraham Albarrán, un ex futbolista, de 35 años, que pasó por Navarro, Langreo, Avilés, Caudal, Colunga, Llanera, Luarca y Mosconia además de haber militado en el histórico de fútbol sala Caja Segovia en la máxima categoría.

La pasada temporada anunció que dejaba el fútbol para ser el entrenador del Avilés pero, finalmente renunció a esta opción por discrepancias con el máximo accionista del cuadro blanquiazul. De este modo, el avilesino se estrena como entrenador de senior con los morciniegos tras contar con experiencia como técnico en las categorías inferiores del Caja Segovia, Navarro, Avilés Deportivo y Avilés.

Albarrán deberá reconstruir la plantilla del Madalena Morcín toda vez que varios de los puntales de la pasada temporada ya no seguirán. Estos son el polivalente defensa Carlos quien confirmó su fichaje por el Lenense, lo mismo que el centrocampista Manu Casariego quien recala en el Titánico de Laviana que dirigirá precisamente el ex entrenador del Madalena, Adrián González. Otro que no continuará es el capitán mierense Borja quien cuenta con ofertas lo mismo que Vila.