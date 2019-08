Escapa: "Tengo ganas de mejorar mi anterior etapa"

Jorge Escapa volverá a lucir la camiseta del Gijón Basket tres años después y lo hará con "ganas de mejorar mi anterior etapa, espero tener mejores números", detalla. Una espina que se podrá sacar en la cancha, donde considera que ahora "llego con un perfil más maduro en mi juego". El pívot del equipo rojiblanco, que se debatía durante el verano con colgar las botas, no dudó en aceptar la propuesta para seguir en activo.

"Me dieron la oportunidad, me probé y en una semana lo tenía todo claro", argumenta, mientras admite que "no esperaba esta llamada". Tras su paso por Nacional, Jorge Escapa está de vuelta para encontrar su mejor versión.