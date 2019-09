Juanjo Somoano, sexto en la CCC de Chamonix

"Menudo día os he dado!!! Espero que estéis tan contentos como yo con el resultado. Con la espina clavada de no hacer top- 5, pero a falta de 15 kilómetros a meta me hice un esguince en el tobillo que me impidió apretar hasta el final, Modo automático e intentar llegar s meta sin que me pillase nadie más". Eso escribió el cabraliego Juanjo Somoano Peramato tras finalizar la CCC, catalogada como la carrera pequeña de Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), disputada el pasado viernes en Chamonix (Francia).

El asturiano Juanjo Somoano, campeón de España de UItra Trail (Somiedo), acabó en el sexto lugar de la clasificación general de la prueba -tercero entre los corredores españoles- completando el durísimo recorrido de 101 kilómetros y 6.100 metros de desnivel positivo en un tiempo de 11 horas 14 minutos y 14 segundos, a un promedio de 8,83 kilometros/hora. El triunfo absoluto fue para uno de los grandes del firmamento de carreras por montaña, el burgalés Luis Alberto Hernando, que paró el cronómetro en 10 horas 28 minutos y 49 segundos.

Tercero sería el galo Thibaut Garrivier (10 horas 39 minutos y 01 segundo), seguido del representante de la Republica Checa Jirí Cípa, este con un registro de 10 horas 45 minutos y 37 segundos. En cuarto lugar cruzó la línea de meta el también español Ivan Camps, tras emplear 11 horas 01 minuto y 14 segundos; en quinta posición, el chino Shen Jiasheng, este con 11 horas 12 minutos y 01 segundos. Y sexto, pese al esguince de tobillo, el grandísimo Juanjo Somoano, del Grupo de Montaña Cabrales.