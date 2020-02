Fallece con 22 años el etíope Abadi Hadis, promesa del fondo mundial

El atleta etíope Abadi Hadis, una de las promesas del fondo mundial, ha fallecido a los 22 años en un hospital de Etiopía, anunció este miércoles en redes sociales su representante, el español Juan Pedro Pineda.



"Abadi Hadis ha muerto. La familia PinedaSport está desolada. Queremos trasladar nuestras condolencias a su familia y amigos. El atletismo y el mundo del deporte están tristes hoy. Te echaremos de menos, Abadi. Siempre serás recordado", publicó el mánager español en su cuenta de Twitter.



Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8