Pena mínima para el Langreo

La mitad de los penaltis señalados en el área del Unión Popular de Langreo no acabaron en gol. Los porteros del equipo que entrena Dani Mori, Adrián Torre y Dennis, detuvieron tres de las seis penas máximas decretadas en las veinticuatro jornadas de Liga que se han disputado. Las tres paradas se produjeron en encuentros de los que el equipo langreano, que en toda la temporada no ha tirado desde los once metros, no se marchó sin puntuar, con dos victorias y un empate.

El último de los penaltis fue atajado por Torre en la pasada jornada, en el partido contra el filial del Getafe, en el que el Langreo venció por dos goles a cero a domicilio. Fue en el minuto 24, con empate a cero en el marcador, poco antes de que el equipo azulgrana se quedase con diez por la expulsión de Allyson. Tres jornadas antes, fue el Vetusta el que, en el Nuevo Ganzábal, lanzó desde el punto de penalti un balón que detuvo Adrián Torre cuando aún se mantenían las tablas. El Langreo acabó ganando también entonces 2-0.

La otra pena máxima fue decretada en la cuarta jornada en el estadio Alfredo Di Stéfano en el encuentro que enfrentó al Langreo con el Real Madrid Castilla, En aquella ocasión, Dennis detuvo el lanzamiento de Rodrygo. Otros tres penaltis acabaron en el fondo de la red de la portería del Langreo, en los partidos contra el Marino, la Peña Deportiva y el Racing de Ferrol. A ellos se suma otro de Copa del Rey marcado por el Ebro en la primera ronda, donde la escuadra azulgrana cayó eliminada.

La puntería del equipo langreano desde los once metros no se puede evaluar ya que en esta temporada, en toda la primera vuelta y los cinco de la segunda ya celebrados, no le han pitado ningún penalti. Solo otros dos conjuntos del grupo I de la Segunda B (San Sebastián de los Reyes y Sporting B) están en la misma situación en esta campaña.

La escuadra dirigida por Dani Mori jugará mañana, a las 17 horas, en el Nuevo Ganzábal, frente al Celta B. Tras la mejor entrada de la temporada en el Ganzábal frente al Castilla, el Langreo, que se ha reforzado con el extremo aragonés Kevin Lacruz, quiere llenar las gradas. Para ello ha puesto a la venta entradas a cinco euros. Los socios y los niños no pagarán. Mori no podrá contar para el encuentro con Allyson por sanción y Pablo Tineo y Leto por lesión mientras que Jorge es duda. "Puede que sea un poco precipitado incluirlo en la convocatoria", aseguró ayer el entrenador.

El Celta B es el quinto filial consecutivo al que se enfrenta en este arranque de la segunda vuelta el Langreo. Frente al equipo gallego logró su primera victoria de la temporada. Mañana buscará otro triunfo en casa, que se una a los siete partidos seguidos en los que ha puntuado, con cuatro victorias y tres empates.