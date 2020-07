La capitana del Oviedo Femenino Marta Ordóñez se retira a los 22 años

La capitana del Oviedo Balonmano Femenino Marta Ordóñez, de 22 años, deja el equipo que compite en División de Honor Plata y se retira. "No me parecería justo ni para este deporte, ni para mi equipo, ni para mí personalmente seguir un año más cuando la ilusión para afrontar la temporada ya no es la misma", decía la ya exjugadora. "He decidido apartarme del balonmano, quedándome con todo lo bueno que me ha dado", añadía.