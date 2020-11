“En el Grupo IMQ no hay objetivos individuales, el colectivo lo es todo”

–¿Cómo se inició en el balonmano?

–Empecé jugando a los 8 años en el colegio Inmaculada y cuando tenía 14 me cambié de colegio y también de equipo, fue cuando me vine al Grupo Covadonga para jugar en el equipo que entrenaba Andrea Martínez. Luego pase por todas las categorías hasta que llegué al equipo senior con Chechu Villaldea con el que jugué dos años en la División de Honor Plata y ahora es el tercero en Primera.

–¿Este es el mejor momento de su carrera deportiva hasta el momento?

–Creo que no. Personalmente creo que estaba jugando mejor al término de la pasada temporada. La diferencia es que esta estoy marcando más goles, eso es verdad, pero a nivel de juego terminé mejor la pasada temporada de lo que estoy ahora.

–Con todo lo que está pasando parece normal que no estén todavía en el mejor momento.

–La situación ha provocado que algunos jugadores prefieran darse de baja momentáneamente, otros no puede viajar a jugar fuera por cuestiones de trabajo. Sin embargo somos unos privilegiados por la pretemporada que pudimos hacer, empezamos en julio y eso otros clubes no lo pudieron hacer.

–¿Supone una ventaja con respecto al resto?

–No sé si llamarlo ventaja, pero es cierto que hubo muchos equipos, incluso aquí en Gijón que no pudieron hacer la pretemporada normal porque se cerraron instalaciones municipales y nosotros ese problema no lo tuvimos.

–¿Quedar máximo goleador es un objetivo para usted?

–No, ni mucho menos, es algo que si se da bienvenido sea pero objetivos individuales no hay, es todo a nivel colectivo.

–¿No tendrá queja del inicio del equipo?

–La verdad es que estamos mejor de lo que pensábamos. El objetivo es siempre quedar lo más arriba que se pueda pero no tenemos la presión de jugar la fase de ascenso. Lo cierto es que nos hemos enfrentado a dos equipos favoritos para jugar la fase de ascenso como son Soria y Unión Financiera y hemos arrancado un punto en cada partido y es algo que nos hemos trabajado.

–Además el partido contra el Unión Financiera lo jugaron con bastantes bajas.

–Si, contra el Oviedo fue algo especial porque faltaban varios jugadores y pudimos conseguir un empate.

–¿Cómo valora el inicio del resto de equipos asturianos de Primera?

–Estamos todos realmente bien. El Unión Financiera el único punto que ha perdido fue contra nosotros, Luanco lleva varios partidos ganados que para un recién ascendido está muy bien y el Finetwork Gijón está intratable y va líder. Avilés es el que está teniendo problemas, jugando cuando pueden, pero también están teniendo un buen inicio. Da gusto este inicio para todos los asturianos.

–Además de jugar también entrena a niños. –

Sí, estoy en la escuela del Grupo y los años anteriores también entrenaba en el colegio Clarín pero este año no sacaron escuela.

–¿Se ve como entrenador en el futuro?

–Es algo que me gustaría. No sé si a corto o más largo plazo ni a que nivel pero es algo que me gustaría. Siempre me gustó y llevo ya cinco años con los niños y me gusta mucho. En algún momento, cuando a nivel de jugador lo deje, me lo plantearé.