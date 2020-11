A mantener la racha

El virus, no obstante, sigue afectando al club azulgrana, que tiene tres jugadores de baja por esta circunstancia, además de un componente del cuerpo técnico. No obstante, Ángel Rodríguez, técnico del Langreo, evitar poner excusas: “Somos un equipo sin una plantilla tan amplia como otros, pero nuestra responsabilidad y exigencia es siempre la misma, con la intención de no perder nunca”.

El Langreo afronta el choque de hoy en El Plantío sin Toquero, Mathieu, Marenya, Xurde, Leto y Joan, que se han quedado fuera de la citación. “Espero un partido competido, duro, de mucha intensidad”, avisa el preparador del conjunto de Ganzábal. “El Burgos está hecho para metas mayores. Jugaremos en un estadio bonito, con mucha historia, y ese escenario tiene que motivar a los jugadores”, relata Rodríguez.

El buen inicio del Langreo provoca que los rivales les vigilen con más atención. “Si es cierto que cuando tienes enfrente un equipo en una buena dinámica prestas especial atención”, reconoce.

Lo que sí explica el técnico es que asumen para el choque su rol. “No hay rivales directos. El Burgos tiene un objetivo marcado y nosotros otro, pero si lo conseguimos pronto podemos aspirar a otro”, subraya. Respecto a los atacantes, Ángel Rodríguez indicó que “De Baunbag llegó tarde y Pana estaba haciendo bien lo que pedía. Ellos dos y Allyson tendrán que dar lo mejor de sí para estar en el once”.

En Segunda B además, otro asturiano, el Covadonga, juega esta tarde ante el Valladolid Ba domicilio (15.30 horas).