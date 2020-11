El Llanera recibirá al Celta y el Lealtad se medirá al Alcorcón en la Copa

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, celebrada ayer en Sevilla, deparó los rivales de los cuatro equipos asturianos para una eliminatoria, a partido único, que se disputará el 16 de diciembre. El Llanera, único equipo asturiano de Tercera División en el sorteo, se enfrentará al Celta, equipo de Primera, mientras que el Lealtad se medirá al Alcorcón, de Segunda.

Los dos equipos asturianos de Segunda División, el Sporting y el Oviedo quedaron emparejados con dos rivales de Tercera. Los azules viajarán a Cáceres para enfrentarse al Coria, mientras que los rojiblancos lo harán Cuenca para medirse al Quintanar del Rey.

El Llanera fue el más afortunado en el sorteo, ya que se enfrentará a un equipo de Primera División, el Celta. El entrenador del equipo, José Luis Rodríguez no ocultó su satisfacción: “El Celta es un equipo histórico de Primera División. Es lo que pedíamos, poder medirnos a un rival de categoría. Ahora toca prepararnos bien para plantarles cara e intentar pasar la eliminatoria”.

El técnico del Llanera considera que el hecho de ser una eliminatoria a partido único, “nos concede opciones de pasar. No es lo mismo jugar a dos partidos, con lo que nuestras posibilidades serían mínimas. Tenemos nuestras opciones y está claro que vamos a intentar pasar la eliminatoria”. El entrenador espera que se permita la entrada de aficionados al encuentro. “Sería lo deseable, aunque fuera con limitaciones de aforo, aunque lo primero es respetar siempre las recomendaciones sanitarias”. José Luis Rodríguez afirmó que la prioridad del equipo “es la Liga, ya que nuestro objetivo es el ascenso, pero vamos a intentar eliminar al Celta”.

Por su parte, el presidente del Lealtad, Fran Cabal, equipo que se enfrentará al Alcorcón de Segunda, señaló que “jugar en casa era nuestra prioridad y hacerlo ante un equipo de la Liga de Fútbol Profesional nos deja satisfechos”. Será la cuarta participación de los maliayos en la Copa y Fran Cabal espera “contar con la posibilidad de aficionados en las gradas, por lo menos los socios. Sería una buena noticia para todos porque eso significaría que la situación sanitaria estaría mejorando”. Fran Cabal indicó que el partido tiene que jugarse a primera hora de la tarde, al no tener luz artificial y destacó que el objetivo del Lealtad “es lograr la permanencia en Segunda B, pero eso no quiere decir que tiremos la Copa. Jugamos en casa y con todo el respeto al rival no damos nada por perdido, Además, la Copa del Rey es una tabla de salvación económica muy importante y vamos a hacer todos lo posible para poder seguir en la competición”.