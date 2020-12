El expiloto mallorquín Jorge Lorenzo, triple campeón del mundo de MotoGP y dos veces en 250cc, ha desmentido la "noticia torticera y falsa" que le vincula con una red de blanqueo de capitales y evasión fiscal en una nota pública que ha emitido este jueves y en la que recuerda que "no hay nada opaco" en su patrimonio, amenazando con acciones legales a quien afirme lo contrario.

"Ni conozco ni he solicitado los servicios de D. Alejandro Pérez Calzada, el presunto responsable de la trama Charisma. Vincularme con una red de blanqueo de capitales y evasión fiscal es una noticia torticera y falsa. Aunque El Confidencial ha procedido ya a rectificar la noticia, quiero advertir que mi abogado se querellará contra cualquier medio de comunicación que reitere o afirme tal vinculación con dicha trama fraudulenta", avisa Jorge Lorenzo.

El palmesano subrayó que desde el 2013 vive y paga sus impuestos en Suiza. "Las autoridades de dicho país defienden mi condición de contribuyente y son conocedores de la composición y localización de mi patrimonio. No hay nada opaco", afirma.

En cuanto a su relación con Hacienda, explica: "Quiero aclarar que he abonado todos los impuestos que me han sido reclamados". "No obstante, mis abogados están disconformes con la interpretación de la Agencia Tributaria española (que me considera residente en España) y han reclamado la devolución de estas cantidades", concluye Lorenzo su comunicado.