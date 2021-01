Los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, ex del cuadro blanco, el barcelonista Leo Messi y Andrés Iniesta, ex del conjunto azulgrana, figuran en el once de la década 2011-2020 de la Federación Internacional de Estadística del Fútbol (IFFHS).

Junto a estos siete jugadores, el equipo lo completan los futbolistas del Bayern Múnich Manuel Neuer, Philipp Lahm y Robert Lewandowski, así como el zaguero del Liverpool Virgil van Dijk.

El Real Madrid consiguió la pasada década, entre otros trofeos nacionales e internacionales, ganar la Liga de Campeones en cuatro ocasiones, Lisboa 2014, Milan 2016, Cardiff 2017 y Kiev 2018.

En el once de la IFFHS de la Conmebol, el once lo integran Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Javier Mascherano, Marcelo, Casemiro, Ángel di María, Paolo Guerrero, Messi, Neymar y 'Kun' Agüero.

El once mundial femenino de la década lo forman Hope Solo (USA), Lucy Bronze (ING), Wendie Renard (FRA), Saki Kumagai (JPN), Nilla Fischer (SWE), Lena Goessling (GER), Carli Lloyd (USA), Dzsenifer Marozsan (GER), Marta (BRA), Ada Hegerberg (NOR) y Alex Morgan (USA).

En cuando al equipo femenino de la Conmebol está integrado por Christine Endler (CHI), Fabiana (BRA), Erika (BRA), Carla Guerrero (CHI), Tamires (BRA), Formiga (BRA), Debinha (BRA), Estefanía Banini (ARG), Yoreli Rincón (COL), Christiane (BRA) y Marta (BRA).