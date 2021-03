La última jornada del grupo B de la Tercera División tiene varios puestos en el aire. En lo que se refiere a los equipos de las Cuencas, con el título ya asegurado para L’Entregu, y el segundo puesto para el San Martín, la tercera plaza se la disputan el Llanes y el Tuilla. Los de Manolo Simón tienen escasas opciones de lograrla, ya que necesitan ganar y una derrota del equipo llanisco en Valdesoto, mientras que el Titánico es el único equipo que depende de sí mismo para asegurar la permanencia en una lucha en la que también están implicados el Urraca, el Condal y el Colunga.

El entrenador del Titánico, Adrián González, es consciente de la trascendencia del partido ante el Urraca, un rival directo. “Llegamos a la última jornada con posibilidades de lograr la permanencia y es muy importante que dependamos de nosotros mismos para conseguiría, con un empate nos vale. Si lo conseguimos sería un gran éxito y de no hacerlo, sería un revés, pero no definitivo porque afrontaríamos la segunda fase con ventaja”.

Sabiendo que les vale el empate en el partido ante el Urraca, Adrián González descarta variar su planteamiento inicial. “A lo largo de la temporada no hemos corrido muchos riesgos y tampoco lo vamos a hacer ahora. Otra cosa es como vaya el resultado en el minuto 80. No vamos a cambiar mucho”.

Por su parte, el Tuilla afronta el partido ante Colunga consciente de que tiene escasas opciones de entrar entre los tres primeros clasificados. Le separan tres puntos del Llanes y necesita ganar su partido y una derrota de los llaniscos en Valdesoto y además superar una diferencia de cuatro goles en el goal-average general. El técnico del Tuilla, Manolo Simón, es consciente de la dificultad. “Lo cierto es que tenemos pocas posibilidades. Es complicado, pero lo vamos a intentar”. El técnico del Tuilla considera que “tenemos que salir a ganar. Si no conseguimos meternos entre los tres primeros hay que tener en cuenta que los puntos valen para la siguiente fase. La verdad es que el formato de la competición es divertido y nadie puede dar por perdido un partido”.

Manolo Simón reconoce que el objetivo del equipo “era estar al final de esta primera fase entre los tres primeros, pero tuvimos muchos problemas que nos condicionaron. El equipo ahora está bien, pero pagamos el mal inicio de la competición y el margen de error en una Liga tan corta es muy pequeño. De todas formas, estoy muy contento con la respuesta de los jugadores y del club”.

El entrenador de L’Entregu, Marcos Suárez, asegura que el objetivo de su equipo en el partido ante el Siero es “ganar para pasar con el mejor coeficiente y ser el mejor equipo de los dos grupos, con 40 puntos”. El entrenador destacó que “no será fácil. Tenemos que salir a por el partido desde el primer minuto, sin ningún tipo de confianza”. Marcos Suárez no oculta que ahora “el objetivo del equipo es subir. La segunda fase se presenta muy igualada, pero tenemos un colchón de puntos importante y la iniciamos con una pequeña ventaja con el resto de equipos”. Marcos Suárez admite que no esperaba un rendimiento tan bueno de su equipo a comienzos de temporada: “Creía que podíamos estar luchando por meternos entre los tres primeros, pero estar no estar tan arriba y ser campeones del grupo a falta de tres jornadas”.

Por su parte, el entrenador del San Martín, Chiqui de Paz, asegura que su equipo afronta el partido ante el Condal con “el objetivo de mantener la buena dinámica de las últimas jornadas. Es como un partido de play-off, los puntos valen tanto como los de la siguiente fase. Es lo bueno que tiene este formato de competición y los equipos no pueden dejarse ir, hay que competir al máximo”.

Chiqui de Paz incide en la importancia de mantener el buen nivel mostrado por el equipo en las últimas jornadas. “Es lo que te da un buen estado de ánimo y tenemos que seguir con esa dinámica. El equipo ha demostrado que cree en sus posibilidades y vamos a seguir dando guerra, sin renunciar a nada en lo que queda de competición”.