El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció este sábado que perder "siempre es algo que duele", aunque insistió en que la derrota ante Suiza (1-2) no cambia "nada" de cara al Mundial, mostrando su "fe total" en su plantilla, junto a la que estará "preparado para lo que venga".

"Ya sé lo que significan las derrotas, se trata de analizarlas y de mejorar. Es evidente que es mejor llegar al Mundial con victorias, con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección, pero estaremos preparados para lo que venga, fe total en la selección", expresó el técnico en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Suiza (1-2) en La Romareda.

Luis Enrique admitió que perder "siempre duele", después de la primera derrota de España en los últimos once meses. "Es una pena, pero hay que valorar el rival que hemos tenido enfrente, que desde el inicio del partido nos ha generado situaciones difíciles, en las que presionaba muy bien, generando, y nosotros hemos tenido la primera parte menos precisa de mi etapa como jugador. No recuerdo tantos fallos técnicos de tantos jugadores", comentó.

El seleccionador puso en relieve que su equipo lo intentó "hasta el final", que era el "objetivo" que se marcaron antes del encuentro. "La explicación está en que no he visto a muchos de los jugadores de la primera parte, además en balones relativamente fáciles, aunque es normal porque son jugadores de fútbol", analizó.

"Creo que es difícil encontrar un mediocampo en Europa que tenga la calidad que tienen nuestros jugadores. Estoy contento de cómo se han comportado a pesar de que no era nuestro día, sobre todo la primera parte", añadió sobre el rendimiento, antes de defender su decisión de alinear a jugadores son pocos minutos en su club. "En esto del fútbol, jugadores de esta experiencia, aunque dispongan de menos minutos en su club, están preparados para darnos soluciones", recalcó.

El asturiano defendió que este partido "no cambia para nada" su plan de cara al Mundial, y aprovechó para resaltar el apoyo de la afición de Zaragoza, donde España volvía 19 años después. "Ha sido espectacular. Nos han apoyado hasta el final y nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación, estamos preparados para preparar el mundial y conseguir la victoria en el próximo partido", aplaudió.

"El partido real para preparar el Mundial de Catar y enfrentarnos a la exigencia máxima es el del Portugal. Arriesgaremos como arriesgamos siempre. Hoy han ganado de manera muy solvente en un campo muy difícil y con nuestras armas, los tres partidos los hemos empatado, los podríamos haber ganado, pero también pudimos perder", explicó sobre el próximo rival de España, obligada a ganar para estar en la 'F4' de la Liga de Naciones.

Luis Enrique profundizó en su decisión de poner como titular a Marco Asensio como '9', añadiendo que el balear era el "mejor" para reaizar lo que pedía el encuentro. Asimismo, explicó la no presencia en el partido de Álvaro Morata. "Obedece a mi elección. Hoy he pensado que encontramos muchas veces al '9', debido a la defensa", apuntó. "He pensado que era mejor esto, luego hemos pensado en la posibilidad de Borja (Iglesias)", añadió, para insistir en que los cambios "vienen a porfiar e insistir en la misma idea con cambios que puedan aportar más".