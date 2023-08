La salud de Ricky Rubio es lo primero. En eso no hay discusión en el seno de 'La Familia' ni del baloncesto. Pero la ausencia del base de los Cleveland Cavaliers genera un problema importante en la gestión de la selección española de baloncesto de cara al Mundial. Sergio Scariolo se queda sin un perfil determinado de jugador en su plantilla, la del base generador de juego, el 'jugón', el clásico playmaker alrededor del cual se construía el juego, especialmente en estático.

Chacho, el otro jugón

La baja de Rubio se suma a la ausencia de otro 'base generador' como es el Chacho Rodríguez, que se despidió de la selección el 25 de agosto de 2021, cuando ya contaba 35 años. Sin embargo, el base madridista ha demostrado durante toda la temporada que sigue teniendo esa capacidad de desestabilizar las defensas rivales y generar situaciones de ventaja para sus compañeros. Esas dos pérdidas son claves para una selección que tendrá que improvisar ahora con bases de otro perfil como Sergi Llull, más anotador, Alberto Díaz, más agresivo y defensor, el joven Juan Núñez o Jaime Fernández, un base más anotador.

Se da por hecho que tanto Llull como Díaz estarán en la lista final de 12, por lo que la plaza que deja el base del Masnou se la jugarán Juan Núñez y Jaime Fernández. Núñez se marchó el Real Madrid al Ratiopharm Ulm alemán en busca de disfrutar de minutos y madurar asumiendo responsabilidades, desafío que ha logrado esta temporada ganando la Bundesliga y con un rendimiento que ha ido de menos a más durante el curso para confirmar que se trata de uno de los jugadores europeos más prometedores.

Contra Eslovenia y EEUU

En la rueda de prensa de arranque de la preparación para el Mundial de baloncesto, Scariolo explicó que, pese a no estar en la lista previa, "de todos los jóvenes, Juan es el que más cerca está". Ahora Núñez, de 19 años, que es un base con un perfil más generador que el resto de los disponibles, ha ocupado el lugar de Ricky Rubio en la lista. El canterano madridista tratará de aprovechar este fin de semana en el Torneo Centenario FEB en Málaga la oportunidad ante la poderososa Estados Unidos y la Eslovenia de Doncic y demostrar al seleccionador que puede aportar a la selección ese factor generador que han perdido con la ausencia inesperada de Ricky.

Precisamente en Málaga, y ante la que fue su afición, también tratará de jugar sus cartas Jaime Fernández, uno de los hombres que se proclamó campeón de Europa en la última cita de 'La Familia' tras ganar a Francia en Berlín. El madrileño, que ha cumplido 30 en junio, cuenta a su favor con un grado más de madurez para gestionar los momentos complicados de juego, además de complementarse a la perfección en el rol de base con Alberto Díaz, con el que compartió posición en Unicaja durante cuatro temporadas. Un base anotador en un equipo con varios escoltas con mucho rango de lanzamiento como Abrines, Rudy, Brizuela o incluso Llull.

Las dudas en la lista de 12

Una decisión complicada que Scariolo se tomará con calma hasta que tenga que hacer pública la lista de los 12 elegidos para defender la corona mundial en el torneo que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia.

El italiano ya ha advertido que "este año puede que alguna duda más de inicio sí tengamos, o que tengamos menos jugadores que por su nivel de experiencia, de físico, de talento... se impongan con una presencia obligada porque están muy por encima del resto. Intentaremos más pensar en el conjunto que la valoración individual de cada uno, pero cada lista es más complicada".

Sergio no se plantea ahora quién estará en la lista y sigue trabajando con normalidad con el grupo hasta que llegue el momento de sentarse y decidir quién viajará al Mundial: "La vida me ha enseñado que hasta que sea el momento de tomar la decisión, no hay que tomarla. Porque siempre se han caído jugadores que considerabas fijos en el último partido o en el penúltimo ‘entreno’... Así que estamos, como siempre, valorando el trabajo de los jugadores, su capacidad de compatibilidad. Desde luego no van a salir los 12 mejores entre comillas, sino los 12 que consideramos más adecuados para conformar un equipo completo, competitivo, cubriendo de la mejor manera la mayoría de las exigencias técnico-tácticas y de los roles".