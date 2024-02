Antiviolencia sanciona al aficionado que le tocó el culo a Ocampos: 6.000 euros de multa y vetado un año en recintos deportivos

La Comisión Estatal contra la Violencia ha resuelto sancionar al aficionado que tocó el culo a Lucas Ocampos durante el pasado Rayo - Sevilla de Liga con multa de 6.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses. En el comunicado publicado por el comité se habla de "un hincha identificado como menor de edad y seguidor del equipo local".

Para Antiviolencia, el hecho se califica de "grave", porque "provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos". Además, explica que tras lo ocurrido "el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador". Como consecuencia de estos hechos, tanto el Rayo como el Sevilla publicaron sendos comunicados condenando la agresión.

La denuncia de Ocampos y las acciones de LaLiga

Lucas Ocampos, el jugador del Sevilla que sufrió la acción, pidió a LaLiga "tomar con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar". La patronal del fútbol español tomó nota y decidió denunciar el hecho ante la Fiscalía de Menores. Sergio Camello, jugador del Rayo, se vio salpicado por la polémica tras sus declaraciones: "He visto que eran tres chavales de 15 años, entiendo que es una 'niñatada'. Es una tontería. Ocampos viene de jugar en Argentina. Allí las cosas seguramente serán peores".

El futbolista del Sevilla no tardó en responder al rayista, que tuvo que rectificar su primer mensaje: “¿Cosas peores? Camello me parece que no tiene que declarar esas cosas. Tenemos que dar ejemplo. Mira, yo tengo dos hijas, imagínate que hubiese reaccionado y mañana mis hijas tienen que ir al colegio con el papá habiéndole pegado a dos chavales. Ojalá no vuelva a pasar, ojalá que Camello de la imagen y el ejemplo que tiene que dar”. Por el contrario, Ocampos alabó la actitud del resto de la afición del Rayo.

El equipo madrileño también recibió una propuesta de sanción de 4.000 euros por no establecer el suficiente número de vigilantes de seguridad en el partido frente a la UD Las Palmas, "que provocó la ocupación de las vías de evacuación de seguridad". Además, según Antiviolencia, "se comprobó que una de las vías estaba llena de grandes objetos y herramientas que impedían la eventual salida de emergencia en caso de desalojar por una vía de peligro". Asimismo se detectó la introducción de varias latas de cerveza con alcohol.

Multa de 80.000 euros por tirar bengalas en el derbi canario

Pero la mayor de las sanciones impuestas por la Comisión Estatal contra la Violencia esta semana es la recibida por un seguidor de la UD Las Palmas que durante el derbi canario de Copa del Rey lanzó una bengala a los aficionados locales. Ha recibido una propuesta de 80.000 euros por una infracción tipificada como "muy grave", puesto que "la caída de este artefacto provocó una grave situación de peligro para todos los espectadores que podría haber causado graves heridas y quemaduras".

No podrá entrar en recintos deportivos durante cuatro años. Además, Antiviolencia propuso otra sanción de 20.000 euros y prohibición a los estadios de un año a otro seguidor de la UD Las Palmas que activó dos bengalas, este caso en la grada visitante, durante ese mismo encuentro. "Provocó una gran humareda, fuego y chispas, además de una situación de grave riesgo para el resto de espectadores", recoge la resolución.

Sanción de 55.000 euros al Sevilla por dejar entrar a los Biris en un entrenamiento

En el ámbito de clubes, la propuesta de sanción más cuantiosa es la que ha recibido el Sevilla FC: 55.000 euros "por permitir el acceso a 29 personas, miembros radicales y violentos seguidores del club- a los terrenos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, durante un entrenamiento del equipo y además autorizar a que estas personas y entrevistasen con los miembros de la plantilla del primer equipo"

Esta situación se dio cuando los Biris Norte, como ya han hecho en ocasiones anteriores, forzaron "una charla", tal y como confesó el por aquel entonces técnico del Sevilla Diego Alonso. Ocurrió en noviembre. "Ellos expresaron el sentimiento del aficionado del Sevilla y el grupo lo ha recibido bien y en buenos términos", justificaba por aquel entonces el uruguayo. En su resolución, Antiviolencia recuerda que "miembros de esta peña han participado en hechos violentos comunicados por esta comisión y recogidos por el Sevilla en su Libro de Actividades de Seguidores".