A tus pies, Marcelino: entrenadores asturianos destacan su papel en la Supercopa

En apenas dos semanas, ya tiene un título: los mismos que el club bilbaíno había logrado en los 36 años anteriores. Un tipo cercano, obseso del fútbol, pasional y un terremoto de los banquillos. Lo primero que hizo tras levantar el título fue acordarse de Garitano, su antecesor en el cargo. Él también tiene su cuota de éxito en la Supercopa, pero el lavado de cara que “Marce” ha llevado a cabo en tiempo récord con los leones ha sido de aúpa.

Así lo creen quienes conocen bien al entrenador asturiano, el técnico nacido en el Principado con más partidos a sus espaldas en el fútbol nacional: 565 partidos repartidos en 19 temporadas en activo. “Es un monstruo: uno de los mejores del mundo sin duda. ¿Qué queda por decir de Marce?”, se pregunta Iñaki Tejada (Bilbao, 1965), que fue el segundo técnico del asturiano en su etapa en el Sporting. “Su éxito no es ganar la Supercopa, si no como planteó las eliminatorias. El equipo respondió a lo que él pedía y se vieron muchas cosas positivas. Yo creo más en el trabajo que en los resultados, y Marce también. Ese es su éxito. Empezar ganando siempre es positivo y con eso hay que quedarse”, cree Tejada. El excompañero de Marce, gran amigo del asturiano, le vaticina una buena etapa en un histórico como el Athletic. “Si él ha decidido ir es por algo. Marce es una persona reflexiva, mide siempre los tiempos y hasta que no lo tiene claro no da el sí”, finaliza el técnico.

José Manuel Díaz Novoa (Gijón, 1944), extécnico gijonés, explica en clave analítica la irrupción de Marce en el Athletic. “Vi mucho al Athletic de Bilbao antes de llegar Marcelino y sí he notado mejoría. Lleva pocas horas, pero ha logrado cambiar los ánimos. Creo que consiguió convencer a los jugadores para que actúen de manera diferente. Tiene que estar supersatisfecho porque es un éxito rotundo. No puede empezar mejor en su nuevo equipo”, cree Novoa. “Ahora tiene tiempo y además credibilidad, algo difícil de lograr. Habrá momentos para todo porque la Liga es muy larga”, finaliza Tejada.

El Athletic Club recibió ayer el reconocimiento del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Vizcaya, en sendos actos celebrados a puerta cerrada, por su éxito en la Supercopa. “Necesitábamos un triunfo histórico como éste. Necesitábamos también esta especial vacuna que nos ha traído ilusión, alegría y orgullo a la sociedad bilbaína”, dijo Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, la ciudad que en solo catorce días ya se ha rendido a los pies de Marce.