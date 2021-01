Todas las crónicas, protagonistas y puntuaciones de la jornada en la Tercera asturiana

La crónica del Avilés-Mosconia (1-0): Natalio ejecuta a los de Grado

Real Avilés 1 Mosconia 0 Real Avilés: Davo Armengol (1); Pato (2), Prendes (2), Albuquerque (3), Joao (2); Pereira (3), Félix Sanz (2), Alagy Oliveira (1), Guille Vázquez (1); Vitolo (1) y Natalio (2). Cambios: Dani Benéitez (1) por Guille Vázquez, en el min. 61. Rafa Silveira (1) por Vitolo, en el min. 74. Chechu Fernández (1) por Pereira, en el min. 78. Mosconia: Sergio Delgado (1); Carús (1), Álvaro Suárez (1), Alberto Secades (1), Nacho Lastra (1); Cali González (1), Mimi Leite (1); Ibi Tolunimi (1), Bryan Jiménez (1), Vicente Álvarez (1); e Isra Villoria. Cambios: Wílmer (1) por Vicente Álvarez, en el min. 63. Ríchard (1) por Bryan Jiménez, en el min. 68. Dani Sánchez (1) por Ibi Tolunimi, en el min. 68. Pablo Mazo (s.c.) por Nacho Lastra en el min. 82. Alejandro Álvarez (s.c.) por Álvaro Suárez, en el min. 82. El gol: 1-0, min. 3: Natalio. Árbitro: González González (Nalón). Amonestó a los locales Joao y Alagy Oliveira, y al visitante Alberto Secades. Suárez Puerta: 300 espectadores.

Con la presencia en la grada de Luis Rueda, preparado para ejercer como cuadragésimo cuarto entrenador, incluyendo los circunstanciales, de la historia del Real Avilés, los blanquiazules pasaron el trance del que podría considerarse primero de los ocho “match ball” pendientes. Para ello, volvieron a encomendarse a una de las claves que les mantiene: la eficacia de Natalio.

Los locales tenían prisa por coger el tren y fue su ariete quien se apresuró para comprar el billete. En menos de tres minutos, Diego Pereira le enviaba la moneda y el capitán, con el pie derecho y en movimiento eléctrico, la introducía en la máquina expendedora que Sergio Delgado trataba de bloquear. El viaje transcurrió aburridísimo y, si el Real Avilés logró culminarlo sin incidente mayor, más bien fue por el inexistente juego ofensivo del Mosconia, que ya lleva 384 minutos sin ver puerta; o sea, desde el año pasado. En la primera parte, Joao Bravo y Diego Pereira, laterales realavilesinos, parecían los únicos dispuestos a animar un trayecto que todavía fue más tedioso después de la parada técnica para el descanso.

Acostumbrado a puntuar ante los avilesinos –3 victorias y 3 empates en los 6 últimos enfrentamientos–, el Mosconia trató de situar a sus dos jugadores de banda, Ibi Tolunimi y Vicente Álvarez, más cerca del punta, Isra Villoria, pero la variante tuvo tan poca consistencia que Pepe Masegosa, uno de los grandes clásicos del fútbol de bronce andaluz, ahora al mando del banquillo moscón, los sustituyó. Por entonces, al Real Avilés, exento de conducción en la zona ancha, ya se le veía especular con el reloj, actitud siempre peligrosa cuando la ventaja en el marcador es mínima.

Ni muchísimo menos estaban los puntos asegurados y, para apuntalar el resultado, sólo tuvo dos opciones claras; una, en el 71, cuando Diego Pereira, frente a frente con Sergio Delgado, se quedaba sin aliento para culminar una de sus típicas internadas; y otra, en el 81, con Félix Sanz, de falta, estrellando el balón en la cruceta.

A la espera de los exigentes compromisos que le sobrevienen, el Real Avilés se mantiene en la senda del objetivo y, tras sus últimos movimientos burocráticos, hasta ya puede hablar, con más propiedad, de la entrada en una nueva era. Es su año primer año después de Tejero.

La crónica del Llanes-Colunga (3-0): los locales tardaron en sentenciar

Llanes 3 Colunga 0 Llanes: Guillermo (2); Genaro (3), Moreno (2), Dosal (3), Richi (2); Bruno (2), Hugh (1); Pablo Prieto (2), Ivanchu (2), Laria (1); y Ariel (2). Cambios: Laine (1), min. 34 por Laria, lesionado. Pablo Álvarez (1), min. 65 por Bruno. Álvaro (s.c.), min. 78 por Ariel. Arturo (s.c.), min. 78 por Pablo Prieto. Yefri (s.c.), min. 78 por Genaro. Colunga: Nacho (1); Julen (1), Davis (0), Aldo Fabián (1), José Antonio (1); Remuñán (1), Marcos (0), Corgo (2), Zucu (1); Carballo (0) y Kevin (1). Cambios: Moreno (1), min. 65 por Kevin. Santín (1), min. 65 por Davis. Pablo (s.c.), min. 77 por Carballo. Pablo Martínez (s.c.), min. 77 por Remuñán. José (s.c.), min. 81 por Marcos. Goles: 1-0, min. 54: Ariel, de penalti. 2-0, min. 63: Genaro. 3-0, min. 76: Prieto. Árbitro: Abella Navarro (Oviedo). Amonestó a los locales Pablo Prieto, Ivanchu y Pablo Álvarez, y a Davis y Marcos. San José: 90 espectadores.

Como se vio en el anterior encuentro ante el Valdesoto, ayer frente al Colunga se reafirmó la teoría de que la solución ante equipos que ocupan los últimos lugares de la tabla es hacer el primer gol. A partir de ahí, los partidos se abren y suelen llegar más tantos.

El único problema es que el Llanes no acostumbra a encontrar el abrelatas hasta la hora de juego, por lo que el sufrido espectador suele indigestarse con 60 minutos horrorosos, donde lo único reseñable son los frecuentes alaridos de indignación procedentes del banquillo local. En esta ocasión la lata se abrió en el 54 tras un penalti muy claro de Davis a Prieto, que Ariel transformó con seguridad. Al Colunga no le dio tiempo a asimilar el gol porque en un contraataque muy bien llevado por Ariel, el capitán Genaro, tras driblar con muy buen estilo al portero, situó un inalcanzable 2-0 en el marcador ante la algarabía de todo San José. Con el partido visto para sentencia, un generoso Ivanchu robó un balón y, en lugar de ser lo egoísta que se supone que es un delantero, regaló el tercero a Pablo Prieto y finiquitó un choque sin más historia que los goles que fueron cayendo por su propio peso, fruto de la superioridad local que, eso sí, permaneció oculta durante casi una plomiza e inacabable hora.

La crónica del Vallobin-Llanera (1-3): los visitantes siguen su camino

Vallobín 1 Llanera 3 Vallobín: Marcos (2); Gulín (2), Adrián Fuertes (2), David Casaprima (3), Pedro Roza (3), Adrián Trelles (2), Robi (1), Abel Piñón (2), Nacho Cabal (3), Manolo (2) y Keke (1). Cambios: Pablo Clemente (2), min. 35 por Robi. Forlano (1), min. 63 por Manolo. Pablo (s.c.), min. 75 por Gulín. Hugo Rey (s.c.), min. 75 por Adrián Trelles. Dani Suárez (s.c.) min. 75 por Nacho Cabal. Llanera: Raúl Paulino (2); Enol Ruiz (2), Pablo Pantiga (2), Jorge García (3), Luis Enrique (3), Adrián Berredo (2), Viti (2), Mundaka (3), Fran Martín (2), Dani González (2) y Matías (2). Cambios: Berto González (1), min. 70 por Fran Martín. Quero (1), min. 70 por Matías. Yukiya (s.c.), min. 77 por Dani González. Santi (s.c.), min. 87 por Mundaka. Haruka (s.c.), min. 87 por Viti. Goles: 0-1, min. 32: Matías. 1-1, min. 45: Nacho Cabal, de penalti. 1-2, min. 66: Jorge García. 1-3, min. 69: Mundaka, de penalti. Árbitro: De la Puente González (Avilés). Expulsó con roja directa al local Keke en el min. 55, y por doble amarilla al visitante Pantiga en el min. 85. Amonestó por el Vallobín a Pedro Roza, Adrián Trelles, Abel Piñón y Manolo, y por el Llanera a Matías. Municipal de Vallobín: 100 personas

El Llanera quiere meterse entre los tres primeros del subgrupo A y volver a luchar por el ascenso a Segunda B. Para ello, el equipo que entrena José Luis Rodríguez sabe que no se puede dejar puntos en el camino y menos ante los rivales que luchan por evitar el descenso. Ayer superó, no sin dificultades, al Vallobín y se mantiene en la segunda plaza, solo por detrás de la gran revelación de la temporada, el Ceares. Y eso que el Vallobín aguantó bien al Llanera mientras hubo igualdad numérica. Los visitantes fueron los claros dominadores en muchas fases de la primera parte, consiguiendo ponerse por delante en el marcador por medio de Matías.

Pero el Vallobín siguió buscando el empate, que llegó ya en el tiempo de descuento al transformar Nacho Cabal un penalti cometido sobre él mismo. A partir de ahí, el Vallobín siguió aguantando las embestidas del Llanera. También en el inicio de la segunda parte. Pero a raíz de la expulsión del local Keke, que hacía su debut ayer con el conjunto ovetense, el Llanera, que demostró tener una buena condición física, fue haciéndose el dueño del partido. Jorge García y Mundaka, este último de penalti, ponían el marcador muy a favor de su equipo y dejaban ya sin respuesta a un Vallobín que se vio desarbolado al quedarse con un jugador menos en el campo. El conjunto ovetense sigue penúltimo en la clasificación y ve cada vez más complicado escapar de los puestos que llevan a luchar por la permanencia.

La crónica del Condal-Urraca (0-0): empate a aburrimiento

Condal 0 Urraca 0 Condal: Oleg (1); Quintín (1); Joaquín Peña (1), Hugo (1), Cueva (1); Omar (1), Borja Prieto (1), Álvaro (1), Natán (1); Miguel (1) y Luis (1). Cambios: Enzo (1), min. 50 por Omar. Juanín (1), min. 60 por Borja Prieto. Domínguez (1), min. 76 por Cueva. Iván (1), min. 76 por Miguel. Urraca: José Luis (1); Fonso (1), Suero (1), Expósito (1), Campillo (1); Meana (1), Agus (1), Javi Alonso (1), Sandoval (1); Ramón (1) y Mathe (1). Cambios: Luis (1), min. 81 por Sandoval. Árbitro: Nicolás Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó a Juanín y Quintín. Alejandro Ortea: A puerta cerrada, por decisión municipal.

Condal y Urraca empataron sin goles en un partido triste, sin goles, a puerta cerrada y sin ocasiones de gol. Se jugó mucho en el centro del campo y apenas se llegó a inquietar a los porteros. Al principio, Natan probó suerte con un tiro cruzado y el colegiado anuló un gol de Borja Prieto por claro fuera de juego. En la segunda parte, Javi Alonso lo intentó desde lejos, tratando de pillar adelantado a Oleg, pero su tiro lo atrapó bien el portero. Juanín, en el 67, disparó alto y poco después contestó el Urraca con un tiro de Agus con idéntico resultado. En el tramo final, Ramón estuvo a punto de dar un susto a los locales con un fuerte disparo y Álvaro, para el Condal, también hizo un último intento.

La crónica del Tuilla-Titánico (4-1): eficacia local

Tuilla 4 Titánico 1 Tuilla: Raúl (2); Borja Noval (2), Prendes (2), Beni (2), Joni (2), Nico Arce (2), Jandro (2), Álvaro Pozo (2), Nacho Velardi (2), Marcos Iglesias (3) y Cris Alonso (2). Cambios: Leto (2), min. 65 por Borja Noval. Álvaro Viña (2), min. 69 por Velardi. Carlos Viesca (1), min. 80 por Marcos Iglesias. Marcos Novoa (3), min. 80 por Cris Alonso. Titánico: Roberto (2); Issac (1), Milu (1), Barbón (2), Mathe (1), Prida (2), J. Santos (1), Manu (1), Hugo (1), Pibe (2) y Leyder (1). Cambios: Rubén (1), min. 58 por Prida. Diego (1), min. 83 por Roberto. Robles (s.c.), min. 87 por Hugo. Goles: 1-0, min.56: Marcos Iglesias. 1-1, min. 60: Pibe. 2-1, min. 67: M. Iglesias. 3-1, min. 90: Marcos Novoa. 4-1, min. 92: M. Novoa. Árbitro: Quirós Pérez (Gijón). Expulsó al portero Roberto con roja directa en el min. 82. Amonestó al local Pozo, y a Hugo. El Candín: 130 espectadores.

El Tuilla acabó goleando al Titánico en un partido que le costó mucho ganar. De hecho, la primera parte estuvo muy igualada y tanto Roberto como Raúl tuvieron bastante trabajo. Las cosas cambiaron en la segunda parte, aunque la igualdad se mantuvo, si bien, con mayor acierto del Tuilla. Marcos Iglesias adelantó de cabeza a los locales y el Titánico fue capaz de empatar tras una falta de Santos, que despejó Raúl de puños y en el rechace Pibe la enganchó y marcó. Pero de nuevo Marcos Iglesias adelantó al Tuilla tras un córner botado por Pozo. El Titánico no se rindió, se tiró al ataque y Prida, Pibe y Barbón tuvieron sus ocasiones. Pero en el 82 Álvaro Viña fue derribado por Roberto y el portero es expulsado. Y, con uno menos, con el Titánico buscando el empate, el Tuilla redondeó la goleada con dos tantos de Marcos Novoa.

La crónica del Ceares-Navarro (1-0): partido intenso

Ceares 1 Navarro 0 Ceares: Kike (2), Nelson (2), Diego Blanco (2), Aitor Cañedo (2), Edu (2), Llerandi (2), Héctor (2), Medori (3), Juan Carlos (1), Juán Cueto (3) y Óscar (3). Cambios: Mario (1), min. 20 por Juan Carlos. Pelayo (2), min. 46 por Nelson. Dani Vázquez (1), min. 84 por Medori. Dani Vázquez (1), min. 84 por Medori. Navarro: Piquero (2), Berto Edrosa (2), Santa (2), Manu Rionda (2), San Eloy (1), Jonás (1), Pandiani (2), Mikel (2), Cristian Collazo (2), Nuño (1), Polo (2). Cambios: Guille (2), min. 3 por San Eloy. Álvaro (1), min. 70 por Nuño. José (2), min. 70 por Polo. Roscales (s.c.), min. 84 por Jonás. El gol: 1-0, min. 43: Juan Cueto. Árbitro: Fueyo Cubes. Mostró cartulina amarilla al local Edu, y a los visitantes Nico Pandiani y Roscales. La Cruz: Unos 220 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del socio número 1 del Navarro.

El Ceares se impuso ayer al Navarro y sigue lanzado y sin dar tregua a sus perseguidores. El conjunto gijonés se mantiene líder del subgrupo A de Tercera, en principio el más complicado por la entidad de los clubes que lo componen, con una renta de siete puntos con el cuarto, el Real Avilés, que además tiene un partido más disputado que los gijoneses. Una gran temporada que les lleva de cabeza a la lucha por el ascenso a Segunda B. El equipo gijonés superó al Navarro en otro partido muy serio, en el que, tras ponerse por delante en el minuto 43 gracias al gol de Juan Cueto, apenas sufrió para mantener la renta. El primer tercio del choque estuvo igualado, sin que ningún equipo fuera mejor que el otro. El Ceares, eso sí, parecía tener más ideas en ataque y daba más sensación de peligro, aunque sin meter demasiado miedo a su rival.

Las dos primeras ocasiones locales fueron de Medori tras una falta en la frontal, pero Piquero despejó a córner con acierto. Y justo en el saque de esquina posterior, el Ceares reclamó un gol fantasma tras un remate de Mario que, según el árbitro, no rebasó la línea. La mejoría del Ceares en los últimos compases de la primera parte tuvo premio: Juan Cruz puso por delante a los suyos tras recibir en el borde del área, avanzar en paralelo a la portería, haciendo virguerías para así superar a sus marcadores y disparar ajustado al palo, batiendo a un Borja Piquero que nada pudo hacer para evitar un tanto de muy bella factura. La segunda mitad se inició con un Ceares que salió a sentenciar. Pudo hacerlo Mario en el 48, que estrelló un remate en el palo, y en la jugada anterior Óscar vio como el linier le anulaba un gol por fuera de juego. El partido cambió después y el Navarro tomó el mando en busca de las tablas, pero apenas lograba llegar al área de Kike. Por su parte, el Ceares se sintió cómodo atrás, buscando el contragolpe, y gracias a ello óscar tuvo otra muy buena opción en el minuto 86, pero no logró ampliar la ventaja y cerrar el choque. A pesar de todo, el marcador ya no se movió y el Ceares sigue sumando victorias y restando partidos de cara a acabar la primera fase entre los tres primeros. El Navarro, por su parte, se mantiene en la zona media de la clasificación, aunque ve como el Gijón Industrial se le acerca.

La crónica del Lenenes-Gijón Industrial (0-1): gol de Iker Alegre

Lenense 0 Gijón Industrial 1 Lenense: Javi Doldán (2); Julio (1), Nacho (2), Álex Otero (1), Rodri (1), Charly (2), José Santullano (1), Jairo (1), Pablo Sánchez (2), Ousmane (1) y Varietti (1). Cambios: Luismi (1), min. 38 por Varietti. Pelayo Castañón (1), min. 68 por Álex Otero. Luis del Río (1), min. 68 por Rodri. Abel García (s.c.), min. 79 por Nacho. Carlinos (s.c.), min. 79 por Jairo. Gijón Industrial: Iván Llamas (2); Riki (1), Iván Suárez (1), Varo (1), Hugo (1), Pablo (1), Riki Navarro (2), Chopa (2), David Ruiz (2), Pablo Ferreiro (3) e Iker Alegre (2). Cambios: Naya (1), min. 66 por Riki Navarro. Guiller (s.c.), min. 93 por Pablo Ferreiro. Gol: 0-1, min. 58: Iker Alegre. Árbitro: Gutiérrez Sánchez (Oviedo). Amonestó a los locales Nacho, Jairo, Luismi y Carlinos, y al visitante Chopa. El Sotón: Unos 100 espectadores.

El Gijón Industrial se llevó un importante triunfo que deja bastante tocado a un Lenense que mereció mejor suerte. Los primeros minutos del primer tiempo tuvieron muchas alternativas en el juego, con los dos equipos llegando mucho a las áreas. La primera la tuvo el visitante Iker Alegre y la réplica la dio el local Jairo. Pero el marcador no se movió hasta el minuto 58, cuando Iker Alegre logró batir a Javi Doldán. El Lenense tuvo sus ocasiones, pero la delantera local no estuvo acertada. El Lenense, pese a tener momentos de buen juego, no logra salir de la zona baja de la tabla