Inés y Julia Suárez: las hermanas del Oviedo Balonmano Femenino que buscan un récord

Inés Suárez, de 21 años, es toda una institución en el Oviedo Balonmano Femenino. La portera es internacional con la selección española junior, lo fue también con la de promesas y con la juvenil. A pesar de su juventud, lleva ya cinco temporadas jugando en el equipo senior, que compite en División de Honor Plata. Un talento enorme que hizo que en su etapa cadete ya se entrenase con el primer equipo, incluso cuando estaba en División de Honor, época en la que no llegó a debutar en la máxima categoría porque la reglamentación solo permite hacerlo cuando ya se ha alcanzado la edad juvenil.

El talento de la ovetense tiene algo de genético, puesto que su hermana Julia, extremo izquierdo de 17 años, también se está convirtiendo en una de las destacadas de un equipo que buscará mañana (18 horas) ante el Porriño sumar su décima victoria consecutiva en una misma temporada, superando el récord de nueve que alcanzaron en las últimas nueve jornadas de la campaña 2017-18. Una sucesión de triunfos que las tiene en segunda posición, en disposición de clasificarse para la fase de ascenso.

Una buena racha de la que Inés recela bastante: “Tampoco hay que confiarse, estamos entrenando muy bien, pero esto es muy largo hasta conseguir el objetivo”. Un objetivo que para la portera no es tanto clasificarse para la fase de ascenso como “competir todos los partidos”. LA NUEVA ESPAÑA reunió a las dos hermanas instantes antes de que comenzaran a entrenarse ayer en el polideportivo de La Florida y las dos coinciden en cuál está siendo el mayor contratiempo de esta temporada en la que la pandemia la condiciona todo: “La incertidumbre”. “Todo es a última hora y hasta el final no sabes si va a pasar algo, tratas de tomarlo lo mejor posible y de asumir que si te toca te tocó”, reconoce Inés.

La posición de portera en balonmano es una de las que impone más respeto por lo cerca que están del balón y por la velocidad a la que las rivales lo lanzan. Inés, que estudia Psicología, niega que haya que estar loca para ocupar esa posición: “Todo el mundo dice lo mismo, a mí cuando probé me gustó y ahí me quedé. Invito a todo el mundo a que pruebe alguna vez a ponerse de portera de balonmano, lo verán de otra manera”. Para ella tener a su hermana en el primer equipo es “un orgullo”, aunque no esconde que alguna discusión sí que tienen en casa: “Alguna riña sí que le cae”. Su hermana Julia lo deja en “algún intercambio de opiniones” y vuelve al tema de la portería: “Al ser portera, ella se queja de que alguna vez no defendemos bien y le puede llegar algún lanzamiento a la cara o algo así”.

Julia también ha estado en alguna concentración de la selección española cadete y debutó oficialmente con el primer equipo del Oviedo Femenino en el primer partido de esta temporada. Hasta hace unas semanas no había tenido muchos minutos, pero con la acumulación de bajas ha ido ganando protagonismo y en el último partido, la victoria por 35-10 ante el Salud Tenerife, marcó cinco goles. Si bien, su actuación más destacada la tuvo en una victoria mucho más complicada, la que lograron por 28-30 ante el Hand Vall, en Valladolid, donde su buen rendimiento defensivo fue determinante. “Lo que más me gusta es atacar, pero en la defensa estoy también cómoda”, explica Julia, que reconoce sentirse “muy a gusto tanto con el equipo como con el entrenador”. Los objetivos de la extremo izquierdo están claros para esta temporada: “A nivel grupal meternos en la fase de ascenso y a nivel personal seguir ganando en confianza y en minutos”. Inés y Julia tratarán mañana de dar continuidad al buen momento de su equipo, aunque advierten de que “no será fácil”.