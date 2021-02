El Langreo fue el mejor equipo de los cuatro asturianos que compitieron la pasada temporada en Segunda B. El conjunto azulgrana quedó en el décimo puesto, dos por delante del Vetusta, que fue decimosegundo, mientras que el Sporting B fue decimoquinto y el Marino quedó en el puesto decimoctavo. Si un jugador destacó la pasada temporada en los equipos asturianos ese fue David Álvarez, “Davo”. Además de ser el mejor jugador del Langreo, el delantero fue el máximo realizador de los equipos asturianos, con 13 goles, lo que le abrió las puertas de su actual equipo, el Ibiza, dominador claro de su grupo y uno de los candidatos al ascenso de categoría.

David Álvarez, que actualmente tiene 26 años, nació en Orense, pero se considera asturiano, ya que se trasladó de niño a Luarca, donde reside su familia y allí comenzó a jugar en la categoría de infantiles. De ahí pasó a los cadetes del Avilés, club en el que estuvo hasta el segundo año de juveniles, cuando fichó por el Oviedo.

Con el conjunto azul jugó en División de Honor y en el Vetusta. El conjunto azul lo cedió al Langreo y ahí comenzó un largo periplo por varios equipos: Caudal, Zamora, de nuevo Vetusta, Rápido de Bouzas, Cerceda y Zamora, antes de regresar de la pasada temporada al Langreo e iniciar su segunda etapa en el conjunto langreano. “La verdad es que fue un año que salió muy bien, tanto a nivel individual como colectivo. El equipo consiguió el objetivo de salvar la categoría y además estuvimos muy cerca de poder disputar el play-off de ascenso a Segunda División”, cuenta.

David Álvarez expresó su satisfacción por recibir el trofeo de LA NUEVA ESPAÑA por partida doble: “Agradezco a LA NUEVA ESPAÑA las distinciones porque los premios son un referente en el fútbol asturiano y también a todos los compañeros del equipo, porque sin su trabajo y esfuerzo no los podría haber conseguido”. David Álvarez reconoce que la Segunda B “es muy difícil. La pasada fue mi mejor temporada en la categoría y estoy muy satisfecho de como nos salieron las cosas”. Tras concluir su etapa en el Langreo, David Álvarez milita esta temporada en el Ibiza, claro candidato al ascenso. “Cuando me surgió la oferta, no me lo pensé. Es una oportunidad de progresar y de momento las cosas nos van bien. Estamos haciendo una buena temporada, vamos primeros con ocho puntos de ventaja sobre el segundo a falta de tres partidos para el final de la primera fase y tenemos que seguir en esa línea”, señaló.