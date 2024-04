El Avilés Femenino, ante un nuevo asalto

Tras superar el mazazo que supuso la derrota del pasado sábado ante el Lóstrego, el Avilés Femenino ya mira al frente con un solo objetivo: tumbar mañana a las 16.15 horas al Deportivo B. Las blanquiazules visitan Abegondo con margen todavía para conseguir el ascenso, pero confiadas en poder lograrlo al segundo asalto. Para ello, les sirve con vencer, empatar o perder por tan solo un gol de diferencia.

"Desde que acabó el partido del sábado hemos tratado de que el vestuario gestione la derrota con madurez. Al final solo hemos perdido un partido de fútbol", apuntó Pedro Arboleya, técnico de las blanquiazules, que reconoció que en el encuentro ante el Lóstrego "hubo una serie de cosas que no hicimos bien", por lo que durante esta semana han trabajado para enmendar esos errores y dar una mejor versión ante el Deportivo B. "Era un resultado posible. Tuvimos el partido controlado durante gran parte del encuentro, pero en la última media hora perdimos la batuta y cometimos errores de posicionamiento defensivo. El rival aprovechó sus oportunidades, cuando fuimos superiores no supimos concretar en área rival", sentenció

Ahora, el Avilés está ante una nueva oportunidad mientras que Arboleya busca que "el equipo se aísle de esa presión". "No hay que darle una vuelta diferente a la preparación mental. Pueden generarse dudas por una derrota, pero somos el equipo más regular de la Liga. No fue el primer partido en el que cometimos errores, debemos gestionarlo desde la naturalidad", apuntó el entrenador, que añadió que su equipo, a nivel físico, está "entero". "En el Suárez Puerta el tramo final se nos hizo largo, pero durante toda la temporada hemos tenido la capacidad de llegar bien a los tramos finales. No tengo dudas sobre eso", afirmó.

Arboleya recordó que todavía tienen tres partidos para certificar el ascenso a Segunda Federación, aunque reconoció que les hubiese gustado cerrado a la primera. "Ahora nos enfrentamos a nuestro rival más directo, pero el equipo tiene su propia personalidad", comentó el ovetense, y añadió que el Deportivo B "es el único rival que nos puede discutir el campeonato, sabemos que vienen en muy buena dinámica, por lo que debemos sacar nuestra mejor versión". "Son un equipo muy compensado, con jugadoras diferenciales en todas sus líneas, que no tiene fisuras", analizó el técnico blanquiazul, que avisa: "Saben que sus opciones de ascender pasan por tratar de ganarnos, van a salir muy agresivo e intentos".

Donde no quiso mojarse el entrenador del Avilés Femenino fue a la hora de hablar del posible once titular. "No nos caracterizamos por repetir once semana a semana. Buscamos las mejores futbolistas que se adapten al escenario y al campo", señaló Arboleya. Tras una temporada prácticamente inmaculada, con solo una derrota en su casillero, las avilesinas quieren poner el broche de oro conquistando tierras gallegas y asegurando, lejos de su feudo, el ansiado ascenso de categoría.

