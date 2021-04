El equipo de Villaviciosa vivió un desagradable suceso en Salamanca: El racismo altera al Lealtad

A diferencia de lo ocurrido en el Ramón de Carranza, el árbitro del Salamanca-Lealtad no reflejó en el acta las quejas de Maissa y otros jugadores del Lealtad. Pese a que estaba muy cerca de su compañero, Gabri Salazar asegura que no escuchó el presunto insulto racista: “Vi a varios espectadores que se acercaron al córner dando voces, pero no sé lo que dijeron. Luego, cuando volvíamos al centro del campo, noté que Maissa estaba triste, le pregunté que había pasado y me dijo que le habían llamado mono”.

Aunque durante la jornada de ayer se rumoreó que la Policía había detenido al presunto autor de los insultos, testigos presenciales aseguran que únicamente le reprendieron de palabra por abandonar su asiento, incumpliendo el protocolo covid que impide a los espectadores seguir los partidos de pie. El presidente del Lealtad, Fran Cabal, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que el club no se plantea presentar ninguna denuncia por lo ocurrido en Salamanca.

Cala hablará hoy del “caso Diakhaby”. Mientras, el central del Cádiz Juan Cala se refirió ayer a la “presunción de inocencia” en alusión al incidente que tuvo el domingo en el Carranza con Diakhaby. Cala se remitió a una comparecencia de prensa que ofrecerá hoy martes tras el entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva. El jugador sevillano, no obstante, aludió a la “presunción de inocencia” después de ver cómo se ha tratado el asunto en las últimas horas y añadió que está “muy tranquilo” y que no se va “a esconder”.