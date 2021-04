Imágenes, crónicas y puntuaciones: así fue la jornada para los asturianos de Segunda B

El Marino logró un empate con sabor a victoria frente a un Deportivo que ve cómo se le complica la clasificación para jugar la próxima temporada en la primera categoría de la Federación Española. El equipo luanquín plantó cara durante todo el partido al conjunto coruñés e incluso fue superior en el primer tiempo, durante el que Lucho García evitó dos goles con buenas intervenciones. El partido se vio marcado por el aparatoso choque entre Morilla y Villares, del que resultó malparado el defensa local, que fue ingresado en la unidad de Maxilofacial del HUCA. A falta de más estudios, Morilla podría sufrir fractura de mandíbula.

Manel, que afrontaba el choque con bajas por la sanción de Nacho Matador y la lesión de César Suárez, tuvo que dar entrada en el lateral izquierdo a Borja Rodríguez, pasando a Guaya al centro de la defensa. El contratiempo de la lesión de Morilla no mermó al Marino, que estuvo a punto de adelantarse a los 20 minutos, tras una buena acción individual de Enol, pero Lucho contestó con una gran intervención. El Dépor era muy previsible por su juego lento, fácil de contrarrestar por los locales.

La única llegada visitante en el primer tiempo fue un centro-chut de Salva Ruiz que Chechu Grana desvió a córner. Poco después de la media hora, Lucho García volvió a intervenir con acierto tras el lanzamiento de una falta por parte de Guaya.

El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, realizó dos cambios en el descanso para revitalizar a su equipo. Los coruñeses pasaron a tener más posesión de balón, aunque sin llevar peligro, mientras que el Marino buscaba sorprender al contragolpe. A los 67 minutos, Raí, tras pase de Rayco, tuvo una buena oportunidad, pero disparó alto. La mejor ocasión llegó en el 71, en un remate de cabeza de Villares que Chechu Grana, en gran intervención, mandó a córner.

La fatiga pasó factura al Marino en el tramo final, por lo que el Dépor se volcó sobre el área local, pero con pocas ideas para marcar el gol de la victoria y recuperar el liderato. La última oportunidad para los gallegos llegó a falta de cinco minutos, tras un centro de Miku que Miguel Prado envió a córner.

El próximo partido del Marino –que ya ha cumplido su objetivo de jugar en la Segunda RFEF– será el domingo en Santiago de Compostela, en el que no podrá contar, al margen de César Suárez y Emilio Morilla, con Guaya, que vio ayer su quinta tarjeta amarilla. Por contra, Manel recupera a Nacho Matador tras cumplir su sanción.

Cambios: Raí (2) por Borges, min. 46. Héctor Hernández (1) por Salva Ruiz, min. 46. Rayco (2) por Keko Gontán, min. 47. Adri Castro (s. c.) por Lara, min. 79.

Cambios : Borja Rodríguez (2) por Emilio _Morilla, min. 16. Chiqui (1) por Enol, min. 68. Iván Fernández (s. c.) por Luis Morán, min. 78. Prendes (s. c.) por Orviz, min. 78.

Marino: Chechu Grana (2); Borja Álvarez (2), Emilio Morilla (s. c.), Trabanco (3), Miguel Prado (2), Guaya (2); Orviz (2), Lora (2); Luis Morán (2), Álex Arias (2) y Enol (2).

Sobre la lesión de Emilio Morilla, el entrenador marinista señaló que “fue una pena, en una acción fortuita, pero últimamente no estamos teniendo suerte. Hace dos semanas sufrimos el percance de César Suárez en el hombro, y ahora la de Emilio. Tenemos una plantilla corta, pero estamos compitiendo muy bien”.

Un Lealtad desconocido se durmió en la primera parte, acabó goleado, con uno menos, para luego, tras el paso por vestuarios, resurgir y estar a punto de igualar el 0-3 que le endosó el Guijuelo. En los primeros 45 minutos los de Clemente Sánchez dieron signos de flaqueza en lo que venía siendo una de sus fortalezas esta temporada: la solidez defensiva. El Lealtad entró algo nervioso al partido y pronto avisó el Guijuelo con un tiro de Isma Cerro, exjugador del Sporting, desde la frontal que fue detenido por Bussmann. El primer gol llegaría pasado el minuto 20. Córner centrado por Isma Cerro que remató Lolo dentro del área pequeña. La polémica llegó en el minuto 29 después de que René Pérez derribase a Isma Cerro. El árbitro tardó en decidir, pero cuando lo hizo pitó penalti y mostró amarilla a René Pérez, que acabó viendo la roja directa por protestar. El Lealtad todavía recibió otro golpe en forma del 0-3. Los cambios en el descanso surtieron efecto y con corazón y empuje, los de Villaviciosa lograron dos goles y rozaron la igualada. Pero despertaron tarde y el 3-3 nunca llegó.

“Tristemente, solo puedo hacer un balance negativo”. Así lo aseguró el entrenador del Lealtad, Clemente Sánchez, tras caer derrotado ayer por 2-3 frente al Guijuelo. “Nos ha salido todo mal, nos ha pesado en exceso la responsabilidad del partido”, explicó el preparador, que no obstante dejó claro que “eso también le pesó al árbitro”.

De hecho, Sánchez criticó que “no he visto nunca a un futbolista pitar un penalti a favor, es difícil de entender”, en relación a la jugada del penalti de René Pérez sobre Isma Cerro. “Son muchas horas de trabajo, muchos días, nos estamos jugando muchísimo como para que pasen estas cosas”, censuró. El entrenador maliayés no quiso hablar con el colegiado al final del encuentro porque “con la tensión del partido, no sería bueno para mí”.

De cara a lo que queda de campeonato, Sánchez promete “pelear hasta el final. Sabíamos que el partido era clave, no conseguimos ningún punto, pero vamos a seguir peleando”, enfatizó. El preparador del Lealtad aseguró que “tengo esperanza porque sé que vamos a seguir intentándolo hasta el final, aunque cada vez se está poniendo más difícil”.

Respecto al encuentro, remarcó que “con los cambios intentábamos ajustar el marcador, sabíamos que teníamos que asumir riesgos si queríamos tener alguna opción y tuvimos opciones de meternos en el partido, pero no pudo ser”.