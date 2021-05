El piloto asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso, optimista pese a salir 13º en el Gran Premio de Portugal: “Se puede adelantar”

“Tendremos que ver qué ha pasado, pero hemos tenido muchas más dificultades en la crono de las que tuvimos esta mañana”, apuntó Alonso, que pese a todo mostró optimismo de cara a la carrera que se inicia hoy a las 16 horas: “Si tenemos el coche al cien por cien, como en la FP3 o en la FP2, creo que se puede adelantar”

A pesar de todo, el asturiano es optimista con su papel en la carrera del domingo en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao. “Si tenemos el coche al cien por cien, como en la FP3 o en la FP2, creo que se puede adelantar”, advirtió. Y abundó: “sobre todo las ‘rojas’ -neumáticos- no han ido muy bien durante todo el fin de semana, con mucho ‘graining’, así que la posición ideal para la crono de hoy casi casi que era la once, si no tenías ‘amarillas’ para la Q2. Estamos decimoterceros, los puntos se dan mañana. Evitar las ‘rojas’ puede ser una buena táctica”.

En la segunda línea de la parrilla, tras Bottas y Hamilton, partirá el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero, junto al otro piloto del equipo de la marca energética, el mexicano Sergio “Checo” Pérez. Por su parte, el otro español, Carlos Sainz, fue el mejor “del resto” y se aseguró, al clavar la vuelta al primer intento, una quinta posición de salida, después de comandar la tabla de tiempos en la Q1.

“Top 10”

Tras los Mercedes y los Red Bull, Sainz comandó un “Top 10” que completaron Lando Norris, el francés Esteban Ocon (Alpine), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin). En una semana en la que el anuncio de la nueva clasificación “sprint”, con una clasificación el viernes para una carrera de 100 kilómetros el sábado, previa a la prueba del domingo.