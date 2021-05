Luis Rueda, entrenador del Real Avilés: “Tenemos que pensar en las eliminatorias”

“Cuando trabajas con un margen de error tan pequeño pueden suceder estas cosas”, señaló Rueda, que añadió: “Los objetivos no se consiguen o pierden en un partido. Es por una regularidad a lo largo de una temporada. El problema es que esas dos acciones han tenido bastante premio para adversarios que no estabn siendo superiores. Pero de los errores también se aprende”.

Según Rueda, lo ocurrido no debe afectar a sus jugadores para lo que viene: “Tenemos que estar centrados en el próximo partido y recuperarnos física y mentalmente”. No obstante, el técnico no escondió que mira más allá de los dos compromisos de la fase regular: “También tenemos que pensar en las eliminatorias, en las que nos lo jugamos todo. Por eso iremos partido a partido, pero controlando mucho la fatiga, las molestias, las tarjetas... Tenemos que ser inteligentes”.

Desde su llegada al Avilés, Rueda ha tenido que afrontar situaciones difíciles: “Nos hemos llevado palos muy gordos, como el covid o estas acciones desgraciadas. Pero el grupo está muy unido. Hay un buen vestuario y todo esto nos puede hacer más fuertes”.

Sobre su rival de hoy, el San Martín, el técnico no ahorró elogios: “Es el único equipo que ha sido superior a nosotros. Un rival muy difícil, con una plantilla amplia, muy vertical, con mucho poderio físico, que juega muy bien a los espacios. No está ahí por casualidad. Es verdad que en el anteior partido tuvimos muchas bajas y jugadores con molestias. Pero han ganado al Ceares dos veces y le disputaron el partido al Llanera. Será un partido supercomplicado para nosotros, en el que ellos también tienen que intentar ganar”.