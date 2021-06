Castaño también se despide y acepta el reto del Mosconia

“Es la oportunidad que estaba esperando”, aseguró Castaño, que se toma esta nueva etapa como un reto: “Los que somos gente de fútbol queremos ver hasta donde somos capaces de llegar. Tenía ganas de entrenar a un equipo senior y todo el mundo me habla muy bien del Mosconia. Es un club familiar, con buenas instalaciones, donde podré trabajar a gusto”.

Tras colgar las botas, Castaño dirigió a un cadete del Sporting, a los juveniles del Alcázar, Llano 2000 y Roces, antes de llegar al Langreo: “Todas las experiencias son buenas y Ángel llevaba muchos años en el fútbol profesional. Ha sido una buena temporada, pero tenía claro que, pasase lo que pasase con él, yo no seguiría”.

Castaño asegura que no se lo pensó mucho: “En cuanto me llamaron del Mosconia dije que sí. No es un club con un gran poderío económico, pero voy con la idea de hacer un fútbol que nos divierta a todos”.