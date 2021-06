Hernán quiere dar otro paso: el entrenador asturiano deja el Unionistas

“Prefiero no hablar del futuro en estos momentos. Ha sido una decisión difícil pero me voy satisfecho porque he hecho todo lo que he podido y este club me ha dado todo y más”, indicó el ovetense, hermano de Michu, en la rueda de prensa de despedida. “Unionistas me lo ha dado todo, me siento en deuda y ayudaré en todo lo que pueda. La puerta sigue abierta”, abundó el asturiano.

Su labor en Unionistas ha sido excelente en la última temporada. El conjunto salmantino contaba con uno de los presupuestos más bajos de su grupo. Tras liderar durante una parte del año, acabó en la segunda posición de su grupo, solo por detrás del Celta B y por delante incluso del favorito Deportivo. Esa segunda posición le sirvió a Unionistas para lograr el pase a Primera RFEF y ganarse el derecho a pelear por al ascenso a Segunda.

La proyección de Hernán Pérez ha crecido en los últimos años. Del División de Honor del Oviedo se fue al Langreo, en Tercera, club al que ascendió al segundo intento y se ganó el derecho, ya en Segunda B, de disputar la Copa del Rey. Tras dirigir al Barakaldo en la extraña campaña anulada finalmente por el covid, la pasada, Hernán asumió el reto con Unionistas, en una temporada en la que los equipos tenían mucho en juego ya que podían acabar en hasta cuatro categorías distintas: Segunda División, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF.

Solo dos técnicos asturianos han acabado la temporada en mejor situación dentro de todo el fútbol nacional: Marcelino García Toral, con el Athletic de Bilbao en Primera, y José Alberto, con su gran campaña en el Mirandés de Segunda.

Ahora, el ovetense aspira a proyectos más ambiciosos. Es hora de probar una nueva aventura. Algeciras o Numancia son alguno de los equipos que se han asociado como destinos. También el juvenil del Real Madrid, palabras mayores. Mientras se concretan las ofertas, Hernán Pérez espera con la satisfacción del deber cumplido.