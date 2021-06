El portero alemán Bussmann inicia un proyecto en Asturias: Siguiente parada, Luanco

Después de siete años en equipos asturianos, Björn Bussmann (Bergisch Gladbach, Alemania, 18-3-91) eligió la oferta del Marino antes que otras superiores económicamente. Está de vacaciones en su país y no ha firmado nada, pero ya tiene interiorizado un dicho de la tierra: “Le di mi palabra a Luis Gallego y un paisano es un paisano”. Además, Bussmann asegura que está tan contento viviendo en Gijón que incluso ha vencido resistencias familiares: “Mi novia quería que volviese a Alemania, pero llevo siete años en Asturias y me gusta mucho”.

Tras formarse en la cantera del Colonia, una corta experiencia en el Blackburn Rovers inglés y el paso por equipos alemanes de Segunda B, Bussmann llegó a España un poco de casualidad: “Mi agente me habló de una prueba con el Sporting B y, aunque no me quedé, a la semana me llegó la oferta del Caudal y acepté”. Tras cuatro temporadas en Mieres, con ascenso a Segunda B y descenso, jugó con el Urraca en Preferente y con el Colunga en Tercera, hasta que le abrió la puerta el Lealtad.

“Es un club humilde y trabajador que merecía mucho más de lo que ha conseguido esta temporada”, señala Bussmann, que espera encontrarse algo parecido en el Marino: “Todo el mundo me dice que es un club serio y cumplidor, muy familiar. Cuando me llamó el presidente no tardó en convencerme y, además, conozco a algún jugador, como Emilio Morilla e Iván Fernández”. Sabe que el objetivo en el Marino será la permanencia en la Segunda RFEF . “Creo que tenemos plantilla para conseguirlo”, señala Bussmann, que aunque prefiere evitar definirse como portero apunta dos características en las que cree que destaca: “El juego con los pies y el uno contra uno”.