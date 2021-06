El nuevo reto de Nacho Cabo: “Voy a trabajar para que el Caudal de Mieres sea el mejor equipo”

“Voy a trabajar para que el Caudal sea el mejor equipo de la categoría”. Lo dijo ayer Ignacio Cabo, nuevo técnico del equipo mierense, durante su presentación en el Hermanos Antuña. El presidente del club, Luis María García, abrió el acto agradeciendo “la buena disposición de Nacho Cabo para hacerse cargo desde el primer momento del Caudal. Tenemos muy buenas referencias de él. Puedo decir que el grado de conocimiento que tiene de la Tercera División y de los jugadores lo explica el hecho de que en tres días que lleva involucrado en este nuevo proyecto ya tiene a mucha gente comprometida o a medio comprometer, lo que ya es un motivo de tranquilidad para esta directiva”.

El presidente señaló que “afrontamos una temporada con una esperanza que hasta ahora no pudimos conseguir. Siempre salimos como un equipo favorito y cuando las expectativas eran buenas para el club no se cumplieron. Ahora, entramos en una temporada complicada porque hay equipos muy buenos, pero esto no quiere decir nada. Basta que sea así para que el resultado sea óptimo. Además, siempre entendí que cuanto más nivel tenga la categoría, mejor para el Caudal”.

Las primeras palabras de Nacho Cabo fueron para definirse como un técnico “currante”. “Pasé por todas las categorías en las 27 temporadas que llevo entrenando. Llevo muchos años en Tercera y el Caudal es un paso más en mi carrera que todo entrenador sueña cuando comienza. Esperamos responder a las expectativas que han depositado en mí y estoy muy contento de poder formar parte de esta familia”, añadió.

Con respecto a la plantilla, Nacho Cabo indicó que a los jugadores “no les voy a pedir nada diferente que no haya pedido a los que estuvieron bajo mi tutela en los últimos años. Va a ser compromiso, actitud y sentir unos colores. Nadie regala nada. El escudo no gana partidos, tendremos que ser nosotros los que saquemos esto adelante. La afición valora un estilo definido, que mis equipos tienen, pero prefiero que esto se valore una vez comience la competición, pero que no sea algo visual y que dé un rendimiento práctico. Yo estoy convencido de ello”.

Con respecto a la planificación deportiva, indicó que “se está trabajando en ello. De los futbolistas que tienen contrato en vigor, seguro que los aprovecharemos porque son futbolistas con nivel, y además de ellos incorporaremos jugadores de calidad y bagaje para jugar en el Caudal”.

En cuanto lo que supone, a nivel personal, entrenar al Caudal, dijo que “cuando uno empieza en esta profesión ve quién va en un barco de vela y quién va en un transatlántico y el Caudal es un transatlántico”. Por eso es consciente de que el objetivo del club es el ascenso. “Entiendo que el Caudal tenga que aspirar al ascenso. En ese sentido no nos pesa la responsabilidad. Entiendo las prisas, pero los proyectos humildes son los que salen adelante”.