Así ven los golfistas asturianos a Jon Rahm: el deportista del momento pasó veranos en Llanes y tiene mucho apego al Principado

La victoria de Jon Rahm (Barrika, Vizcaya, 1994) es algo así como cuando Rafa Nadal levantó su primer Roland Garros. España mira al golf. Asturias también. Normal. El golfista vasco se hizo este domingo con US Open en el campo de Torrey Pines (San Diego). Un triunfo para la historia: Rahm es el primer español que gana el US Open, que es uno de los cuatro Grand Slams del golf, junto con el Masters de Augusta, el PGA y el Open británico.

El gesto de victoria de Rahm, puño en alto y gesto de rabia, queda ya para la historia del deporte español. “Esto es definitivamente para Seve, sé que lo intentó mucho”, dijo el héroe sobre Ballesteros, ganador de cinco “Majors”, pero no del US Open. Rahm, que volvía tras haber dado positivo al covid-19 en el torneo Memorial, acabó la cuarta ronda con un registro de 67 golpes (-4), siendo el mejor de la jornada, después de hacer dos birdies en los dos últimos hoyos, que definieron un triunfo.

“Soy un gran creyente en el karma”, aseguró emocionado. “Después de lo que sucedió hace un par de semanas, me mantuve muy positivo sabiendo que iban a suceder grandes cosas. No sabía qué, pero estábamos llegando a un lugar donde obtuve mi primera victoria y es un lugar muy especial para mí y mi familia. Sentí que las estrellas se estaban alineando”. Los que conocen bien a Rahm no se sorprendieron por su triunfo.

Eduardo Celles, veraneante del pueblo de Andrín (Llanes), es el entrenador de Jon Rahm, aunque no pudo acompañarle en San Diego por el protocolo covid. Con su pupilo comparte la pasión por el golf y el gusto por Asturias: Rahm pasó varios veranos en Posada de Llanes debido a que la prima de su padre estaba casada con un asturiano. “Hoy (por ayer) chupé más cámara que Paquirrín”, bromeaba Celles, que entrena a Rahm desde los catorce años. “Un día vino a mi escuela de Bilbao. Tenía 14 años y ya me decía que iba a ser el mejor del mundo. Se lo merece y yo estoy muy orgulloso por haber podido aportar mi granito de arena”.

Celles admite que ya poco puede enseñar al vasco. “Ya lo tiene todo. Pero no tiene techo y podrá llegar hasta donde quiera”.

La opinión de Celles coincide con el sentir de varios representantes del golf asturiano, pegados el domingo a la pantalla para ver el triunfo del vasco. “El US Open es el torneo más difícil porque el campo es muy exigente, más que en los otros grandes torneos. Para ganarlo debes hacer lo que hizo Jon: estar perfecto”, explica el golfista asturiano Alfredo García Heredia, tres veces campeón de España y conocido de Rahm. “Es una persona encantadora y un chaval espectacular. Se desvive por el golf. Le apasiona mucho más que a mí”, recalca el gijonés.

Álex García lleva 21 años formando a jóvenes golfistas asturianos. “Lo mejor de Rahm es su carácter. Ganar el US Open es un auténtico hito y es comparable a cuando Fernando Alonso ganó su primer mundial. Severiano es Severiano, pero tiene pinta que Rahm lo puede superar. El golf está loco con él”, dice García, que trasnochó para ver el torneo.

Iván Cantero tiene 25 años, es de Llanes, y es una promesa asturiana del golf. “La baza de Rahm es la cabeza. Sabe el hoyo que necesita y lo mete. No me sorprendió nada que ganase, ya nos tiene acostumbrados”. Canterano ha coincidido con Rahm en varios torneos europeos. “Es un tipo sensacional y tiene un carácter de diez”.

Alfredo Gutiérrez, profesor de golf en La Barganiza (Siero), lo tiene claro. “Jon va s superar a Seve. Tiene 26 años y está a tiempo de todo. El domingo no falló un golpe y eso que las condiciones son super difíciles. Estamos ante el deportista español del momento”, asegura Gutiérrez, íntimo amigo del entrenador de Rahm, el deportista español de moda, que también tiene toque asturiano