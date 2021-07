Reestructuración regresiva

En relación con el fútbol ubicado en la antesala del profesionalismo más acérrimo, la tan traída y llevada reestructuración –término que también puede ser sinónimo de desestructuración– sigue causando desconcierto en muchos de los que transitan por el mundillo. A ello contribuye el hecho de no haber sido implantada bajo amplio consenso y explicada con claridad desde el principio. No en vano, en la asamblea federativa que tuvo lugar en Las Rozas el 8 de junio, el mismísimo director de Competiciones de la RFEF, Alfredo Olivares, afirmaba que la Segunda División B pasa a denominarse Segunda RFEF, cuando de todos es sabido que ambas categorías no representan el mismo rango.

En el fondo, lo que se está introduciendo no es más que un cambio en la denominación de los niveles, los cuales, por lógica y puro orden, nunca dejan de existir (1º, 2º, 3º, 4º…), más allá del nombre que se le quiera dar a cada uno de ellos. A partir de tal afirmación, también es evidente que el añadido de un nuevo escalón en el sistema piramidal de competiciones sitúa el techo más lejos, de ahí que la equiparación que se está haciendo de Segunda B con Segunda RFEF no sea la más apropiada. Mientras un equipo de la ya extinta Segunda B tenía la posibilidad de plantarse en 1ª División en sólo dos años, uno de la nueva Segunda RFEF invertiría, como mínimo, tres años. Equipos como Real Avilés, Ceares o Llanera, pese a cumplir la temporada pasada el máximo objetivo posible, siguen a la misma distancia de la cima. En términos generales, esta reestructuración es regresiva y golpea más que alienta la autoestima de clubes y aficiones. Tal valoración, más que subjetiva, es la que se puede extraer de las tablas adjuntas.

Arrastre anulado

En el caso de Asturias, de los 29 equipos que esta temporada intervinieron en categoría nacional senior, ninguno asciende en el escalafón, cinco lo mantienen (Sporting, Real Oviedo, Ceares, Llanera y Real Avilés), quince ceden un peldaño y nueve pasarán por un trance sin precedentes, cual es retroceder hasta dos niveles de golpe. Esta última consecuencia todavía podría haber afectado a más equipos, si no fuera porque el arrastre, o efecto dominó, que provocarían los numerosos descensos de 2ªB fue excepcionalmente anulado por la Federación el pasado 4 de marzo, en plena competición. De haberse producido, hubieran bajado los nueve equipos del grupo de Tercera que luchaba por evitar caer a Tercera RFEF.

Concretamente, fueron cuatro (Praviano, Mosconia, Navarro y Colunga) los que se libraron de la doble caída, pero la circunstancia no pasará del alivio temporal, pues la lluvia de descensos que traerá consigo la próxima temporada provocará toda una inundación. Después del engorde, vendrá la severa cura de adelgazamiento.