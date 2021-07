Así analizan los técnicos del balonmano asturiano el calendario y la nueva temporada

En la Primera Nacional masculina, que cuenta con seis representantes asturianos (Unión Financiera, Finetwork Gijón, Grupo IMQ, Toscaf Atlética Avilesina, Villa de Luanco y Vetusta) la mayor preocupación de los equipos se encuentra en el número de conjuntos que forman el grupo. Todos los demás grupos de la categoría están formados por 16 equipos a excepción de Grupo B, donde se encuentran los seis representantes asturianos que tiene catorce clubes. Los equipos siguen a la espera de saber si se incluirán otros dos nuevos equipos o, finalmente, el grupo quedará así. Esto supone un problema a la mayoría de equipos asturianos, que no podrán organizar sus compromisos e, incluso, les preocupa la posibilidad de unos desplazamientos muy largos.

En las categorías femeninas el calendario no es un problema. Los equipos femeninos (Liberbank Gijón, en la Liga Iberdrola, y el Siero, Unión Financiera, Oviedo Balonmano y Balonmano Gijón) han marcado como objetivo la lucha por hacer un gran año, unos equipos para luchar por las zonas de arriba y otros, por el contrario, para salvar la categoría para la siguiente temporada.

La Liga Iberdrola femenina

Cristina Cabeza, entrenadora del Liberbank Gijón: “Es un calendario único en el cual va a ser súper importante sumar todos los puntos, tanto dentro como fuera, y vamos a estar ahí en la pelea por todos los puntos sin ninguna duda. Es una temporada muy ilusionante y todos queremos que comience ya”.

División de Honor Plata femenina

Raúl Vallejo, entrenador Balonmano Gijón: “La categoría va a estar más competida, se va a igualar mucho y va ser más bonita. Lo que esperamos de este año es volver a la normalidad, el año pasado fue muy complicado por todos los protocolos anticovid”.

Jose Antonio Rodríguez “Cuco”, entrenador del Siero Deportivo: “Con ese calendario sube el número de kilómetros respecto al año pasado y para un equipo como el nuestro, donde las jugadoras estudian o trabajan, todos estos desplazamientos nos afectan”.

Diego Lafuente, entrenador del Unión Financiera: “Empezamos con un partido muy emocionante (Unión Financiera-Oviedo Balonmano) que esperemos que genere mucha emoción en los aficionados. No importa el orden de competición, hay que jugar contra todos, solo esperamos conseguir salvar la categoría”.

Manolo Díaz, entrenador del Oviedo: “Vamos a seguir en la misma línea, siempre intentando estar en los puestos altos. Aunque va a ser mucho más exigente el año porque, me imagino, que todo el mundo forzara todo lo que tenga por llegar a esas posiciones”.

Primera Nacional Masculina

Chechu Villaldea, entrenador del grupo IMQ: “El calendario no me gusta. No me gusta cómo ha salido el sorteo porque descansar la primera jornada, jugar la segunda y volver a descansar la tercera te rompe toda la pretemporada, y luego, tenemos tres rivales de los cinco más fuertes, pero jugaremos por mantener la categoría”.

Juan Muñiz, entrenador Cafés Toscaf Atlética Avilesina: “Jugar todos los partidos seguidos contra los equipos asturianos nos dificulta la preparación, pero es lo que hay. Hemos perdido muchos jugadores, bajas que son muy importantes para nosotros, con lo que el objetivo de la temporada es hacer que equipo se conozca porque vamos a cambiar mucho nuestra forma de jugar”.

Eduardo Valdés, presidente del Auto Center Principado Vetusta: “Nos tocan cuatro derbis seguidos, es algo muy complicado y más cuando somos nuevos en la categoría, pero tenemos muchas ganas. Nuestro objetivo es asentarnos y conseguir la permanencia cuanto antes mejor”.

Ángel Gulín, entrenador del Finetwork Gijón: “Es una temporada ilusionante para nosotros. Vamos a intentar empezar bien porque tenemos un calendario bastante fuerte al inicio de la temporada y tenemos que intentar asentarnos en una zona que nos permita luchar por el ascenso” .

Ricardo Margareto, entrenador del Unión financiera Base Oviedo: “La primera jornada nos ha tocado contra el Universidad de León Ademar en casa, va a ser un rival difícil y nos tendremos que preparar para iniciar la temporada con una victoria en casa”.

Jorge González, coordinador de la sección de balonmano del OCS Hoteles Villa de Luanco: “El calendario nos favorece un poco, que haya otros cinco equipos asturianos en la categoría hace que los desplazamientos sean más cortos. En la competición el grueso del equipo sigue siendo el mismo y nuestro objetivo es mantenernos en la categoría e intentar salvarnos lo antes posible. Nos gustaría luchar por estar más arriba, pero hay que ser realistas y saber dónde está nuestra posición”