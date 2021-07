“Tendré que evolucionar y adaptarme, pero por trabajo no será”

La carrera de Alejandro González como entrenador de baloncesto, que ya era rápida de por sí, ha sufrido un súbito acelerón. El ovetense (Oviedo, 11 de abril de 1992) se convertirá, con 29 años, en el nuevo asistente de Natxo Lezkano en el Liberbank Oviedo Baloncesto, tras la marcha de Jorge Álvarez. Es la representación perfecta del espíritu OCB, después de haberse iniciado en el club como jugador. También un nuevo ejemplo de la apuesta de la entidad por los entrenadores de la casa. “Ya le he dicho al club que por trabajo no será, y a partir de ahí creceremos. En algunas cosas tendré que evolucionar”, apunta el joven técnico desde Cangas del Narcea, donde participa en el campus de verano de la entidad.

–Repase su trayectoria en el OCB.

–Seguía el baloncesto por la afición de mi hermano mayor, y entré en el club en cadete como jugador. Hice hasta senior, y cuando cumplimos el club nos ofreció a los que acabábamos entrenar en las escuelas a algún equipo vinculado. Dije que sí y empecé a entrenar a alevines del Santa María del Naranco, vinculado. Luego Ferdi me reclutó para el club, para el benjamín, y a partir de ahí fui creciendo.

–¿Esperaba llegar tan lejos?

–En esto nunca empiezas pensando en que te vas a dedicar a ello, es una pasión y creo que me fue encontrando ella a mí. Vi que me gustaba, que tenía mano para trabajar con grupos, con niños, luego con más mayores.

–¿Cómo recuerda su llegada al primer equipo?

–Fue hace seis años, cuando sale Guillermo (Arenas) y entra Carles (Marco). Gus seguía como preparador físico y yo entré con funciones de delegado, logísticas, echando una mano en lo que me pedían y siguiendo con equipos de cantera. Cuando sale Carles y pasa a primer entrenador Javi (Rodríguez) cojo alguna parcela deportiva, scouting, trabajo de vídeo, de tecnificación de algunos jugadores... es el rol que he mantenido estos tres años.

–Y ahora llega a entrenador asistente, otra promoción de gente de la casa.

–Si echas un vistazo atrás, Guillermo Arenas y Alfredo Riera han estado mucho tiempo en el club y han llegado al primer equipo. Incluso Javi Rodríguez, que pasó tres años de ayudante, se considera de la casa. Cuando hablas con Ferdi y con Héctor, ves que son conscientes de que esa promoción repercutirá en el club en el futuro.

–¿Qué va a pasar con el filial que entrenaba hasta ahora y que va a jugar en EBA?

–No está decidido. Hay que ver qué incorporamos al primer equipo para que ocupe mi rol anterior, entre ayudante y “team manager”, veremos necesidades y cómo podemos cubrir todo. En el club me ha dado a entender que estarían dispuestos a tenerme de primer entrenador en el EBA, a lo mejor con un segundo entrenador que me pueda liberar un poco.

–¿No es demasiado ser asistente de Oro y técnico del EBA?

–Sobre todo al principio serán unos meses de adaptación. Aunque conozco el trabajo por lo que hacían Jorge y primero Javi, y sé lo que me va a pedir Natxo, sería algo que me exigiría mucho a nivel de tiempo y trabajo. De todas formas, tengo claro que el primer equipo es lo importante.

–¿Cómo se presenta la próxima temporada?

–Tenemos los pies en la tierra, sabemos que el año pasado hicimos un gran trabajo en el verano y durante la Liga, y los resultados están ahí. Aunque tenemos renovaciones, somos conscientes de que el mercado está por encima de nosotros, y hay que buscar mercados que no teníamos mirados. Incluso Micah (Speight) se va con una oferta a la que no podemos llegar porque nos condicionaría mucho. Pero no nos volvemos locos, es donde nos tenermos que mover y seguro que se hará un buen trabajo.

–La LEB Oro vuelve al grupo único. ¿Mejor?

–Sí, yo creo que eso es beneficioso para todos. Para nuestro club, a nivel de patrocinios, da más visibilidad al jugar en todos los sitios, y a nivel deportivo siempre es mucho más atractivo. Las ligas de Europa que se juegan al formato de grupos se devalúan. Y es mejor para el aficionado, que no se perderá grandes jugadores y grandes equipos. Este año está el Estudiantes que, como cuando estaban el Bilbao y el Betis, son equipos que dan empaque a la competición.

–¿Qué puede aprender de alguien como Natxo Lezkano?

–He tenido mucha suerte no solo con él, también con los entrenadores anteriores. Natxo es un tío que controla la primera plantilla a nivel total, no solo en la pista, sino también alrededor. Hace que todos estén cómodos. Controla los procesos a nivel de prevención, de preparación, de gestión de plantilla... sabe cuándo tiene que apretar y cuándo relajarse. Es una suerte poder estar a su lado.