Kilian Grant, velocidad y potencia para el ataque del Real Avilés

El nuevo fichaje blanquiazul debutó como profesional en la temporada 2012-2013 con el filial del Espanyol. En 2014, salió cedido al Olot, antes de fichar por el Real Zaragoza B. Su buen desempeño en el filial maño durante la temporada 2014-2015, con siete goles, le hizo debutar con el primer equipo en Segunda División, disputando un partido en la 2015-2016. Las siguientes dos temporadas las disputó en el Huesca, también de la división de plata, pero su participación se redujo a once partidos entre los dos cursos. Eso sí, Grant puede presumir de tener un ascenso a Primera División con el equipo oscense en la temporada 2017-2018.

Desde entonces, el extremo ha jugado en Segunda B, militando una temporada en el UCAM Murcia y las dos últimas, nuevamente en el Olot. Su balance en la categoría bronce antes de llegar a Avilés es de 145 partidos y quince goles.

Grant destaca la potencia y la velocidad como sus mejores virtudes y espera ayudar al equipo a conseguir sus objetivos, pero “sin hablar a largo plazo”.

El año que viene el Real Avilés competirá en Segunda RFEF, una nueva categoría tras la reconstrucción del fútbol semiprofesional llevada a cabo por la Federación. El nuevo fichaje blanquiazul espera una Liga muy competitiva: “Pese a que hay una categoría más por encima, estoy seguro de que será igual de dura que la Segunda B antigua. Me espero un grupo de alto nivel y debemos prepararnos para competir contra la mejor versión de todos los rivales”.

Muchos de los recién llegados han hablado de “proyecto ilusionante” tras firmar por un Real Avilés que pese a su historia, es, a fin de cuentas, un recién ascendido. Kilian Grant prefiere no marcar objetivos a largo plazo para la temporada que viene. “Es obvio que llego a un club importante, pero lo primero es el corto plazo. Hay que conocerse todos bien, hacer una buena pretemporada y, sobre todo, prepararse físicamente. Va a ser un año muy exigente”, explicó el extremo. Además de Kilian, el técnico Chiqui de Paz contará con otras diez caras nuevas de cara al inicio de Liga previsto para el 5 de septiembre. El club no descarta aún más incorporaciones que ayuden al Real Avilés a no pasar apuros en su regreso a categoría nacional.