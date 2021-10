La mala pata del Ceares: dos roturas de cruzado en siete días

Lo de Mario fue un choque durante el partido ante el Leganés B. “Salí desde el banquillo un poco caliente porque ese día pensaba salir de titular. Fui a presionar fuerte y choqué rodilla con rodilla con el rival. Noté que era algo grave”, explica este fino zurdo formado en el Roces y en el Sporting. En el caso de Aitor, la lesión se le vino encima, literalmente, ante el Bergantiños. “El rival cayó sobre mí y el dolor fue tremendo”, detalla este inteligente defensa, formado desde benjamines en Mareo, quedándose a las puertas del primer equipo tras varios años en el filial. Hay rabia. También optimismo en ambos.

“Estamos deseando iniciar la rehabilitación”, coinciden. Mario, de 21 años, estudiante de último curso de Administración y Dirección de Empresas, tardó ocho meses en recibir el alta tras su primera lesión de rodilla. Ahora, espere más o menos, tiene claro que “me queda mucho fútbol”. Le operará el doctor Juan Luis Barrera, a través de la Federación. Aitor, de 31 años y trabajador en el departamento de recursos humanos de una empresa, duda al hablar de su futuro en el verde: “Primero, a recuperarse. Luego, ya veremos”, sentencia. Él, que necesitó de once meses para regresar de su primera lesión, será tratado por la mutua del club. Le operará el doctor Jorge Abelardo Zabala.

No sólo ellos lamentan perderse una temporada que lo es todo en Ceares, al ser la primera del club en competición nacional. Pablo Busto, entrenador, reconoce que el golpe a estas alturas de la campaña, en la que sólo se han disputado cuatro jornadas, es duro. “Toca adaptarse a lo que hay”, resume. “Lo mejor es que este equipo compite como nadie. Todo el mundo sabe que hay que pelear y tenemos muy claro a lo que queremos jugar”, subraya Aitor Cañedo mientras destaca la habilidad de Edu para filtrar pases o la autoridad que está mostrando Aitor Elena. “Ahora nos toca animar al equipo desde fuera y lo haremos como el que más”, apunta Mario Buelga. “¿Y sabe lo mejor de esto, los mensajes de apoyo que te llegan al móvil de gente que no esperas?”, concluye Aitor Cañedo. El primero fue del jugador del Sporting Borja López. No hay fecha para el último.