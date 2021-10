Empate de oro para el Marino en Santiago

El Compostela saltó al campo muy mandón y vertical, pero el Marino dio respuesta rápida. Steven presionó provocando el error de Guille Torres, lo que aprovechó el delantero para marcar a placer porque ni siquiera el portero local Pato cubría puerta. El gol destempló a un Compostela que en el siguiente cuarto de hora no pisó el área visitante y cometió numerosos errores en la circulación. Rondando el ecuador del periodo, los gallegos se hicieron con el cuero, pero el Marino mantenía la firmeza táctica y ordenado en todo momento apenas dejó espacios a un rival que tenía la posesión pero abusaba del pase horizontal.

A la media hora, Luis Morán controlaba en el área y sacaba un potente disparo que Pato sacó en el palo corto con muchos apuros. Poco después llegaba la lesión del goleador Steven, que obligaba a Manel Menéndez mover ficha. Y casi de seguido, en el 38, el Compostela llegaba por primera vez, tras un centro desde la derecha que Primo controló cerca del área chica y a la media vuelta lanzó un remate ajustado y raso que salió fuera rozando madera. La última también sería gallega, y muy clara, en el 49, con una pared entre Primo y un Jimmy, que con todo a favor recorta a su marca y se la deja en bandeja de plata a un Parapar que asegura abajo, pero centrado y sin fuerza dando la oportunidad al lucimiento de un Buru.

La segunda parte comenzó con un cambio muy ofensivo del entrenador local, Rodri, y un Compostela dominador que ahora sí atacaba con mayor profundidad. Durante el primer cuarto de hora, el Marino no sufrió ningún susto relevante. El primero llegó en el 58, tras un robo con un chut de Parapar, pero la incomodidad del Marino era evidente, pues la pelota no le duraba nada y porque jugaba muy replegado, acumulando líneas y hombres en la frontal del área. Así, superada la hora, el Marino se estiraba por primera vez, pero perdía la pelota en línea de tres cuartos y el Compos montaba una veloz contra en la que Escudero metía un pase a la espalda para la carrera de Primo, que en el mano a mano no definió de primeras, pero sí a la segunda tras beneficiarle el rechace.

Tras el gol, el Marino no se puso nervioso y siguió jugando igual, pero ahora no tenía margen de error y los locales ni mucho menos se conformaban con el empate. A falta de diez minutos, Manel agotó sus cambios y Rodri hizo uno doble, unas estrategias bien diferentes para afrontar un tramo final, en el que curiosamente los asturianos tuvieron mayor control que durante muchas fases del encuentro. De hecho, la mejor se vio en el 88, en una acción individual de Adolfo en la que tras irse de varios defensores le faltó aire para lograr el gol y dar la sorpresa.