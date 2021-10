Dorian: “El Langreo es el sitio ideal para crecer como futbolista”

Dorian cumple su primera temporada en el Langreo, equipo en el que está cedido por la Cultural Leonesa, club que se hizo con sus servicios tras la gran campaña que realizó el delantero la pasada campaña en el San Martín, con el que marcó 9 goles en 22 partidos. El jugador nació en Fuenlabrada y se formó en la Academia Intersoccer Madrid, equipo con el que empezó a competir. Posteriormente, jugó en el equipo de Liga Nacional del Alcobendas antes de dar el salto al San Martín, en su primer año como senior.

Dorian asegura estar muy “contento en el Langreo. A pesar de que no tengo experiencia en esta categoría, las cosas me están saliendo bien y además creo que el equipo está mostrando un buen nivel en este inicio de temporada. En los partidos estamos creando muchas ocasiones y creo que vamos de menos a más”. Sobre si esperaba tener tanto protagonismo en el equipo y ser titular en todos los partidos, responde: “trabajo para ello y lo estoy consiguiendo. Por eso, estoy feliz. Tengo que seguir en esa línea para seguir contando con la confianza del entrenador”.

El pasado domingo ante el líder, Dorian fue doble protagonista. Anotó el tanto del equipo langreano, que significaba el empate en el marcador, pero a dos minutos del final falló un penalti que le podría haber dado la victoria a su equipo. Dorian reconoce que “el portero fue muy listo y me adivinó el lanzamiento. Me sentí un poco mal, porque podría haber significado la victoria, pero ya pasó”. Uno de los cuatro goles que lleva fue también de penalti, ante el Llanera, pero aclara que en el equipo no hay un encargado específico. “El entrenador se inclina por que los lance el jugador que esté con más confianza”, señala.

Dorian fichó al final de la pasada temporada por la Cultural Leonesa, pero reconoce que tuvo más ofertas. “Tenía varias de equipos filiales, pero me decidí por la Cultural porque creo que era la mejor para seguir creciendo como futbolista”. Firmó un contrato de un año, con opción a otro más, por lo que sabe que esta temporada puede marcar su futuro. “El Langreo es un buen sitio, en el que puedes aprender y además es un buen escaparate. Muchos jugadores han salido desde aquí a equipos de superior categoría. Creo que para crecer es el sitio ideal”.

En cuanto a las aspiraciones del equipo, no tiene duda. “Lo primero es asegurar la permanencia y luego intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación sin renunciar a nada”. Dorian reside en el Centro de Alto Rendimiento de Intersoccer en San Martín del Rey Aurelio, y asegura que “convivir con jugadores de más de 20 nacionalidades me ha ayudado a madurar. Conoces otras culturas y además aprendemos de otras disciplinas ajenas al fútbol porque el objetivo es que consigamos una buena formación académica independiente a nuestra carrera futbolística”.