Nacho García se hace un hueco con goles

En la buena marcha del Unión Popular de Langreo en su debut en la Segunda RFEF, sexto empatado a puntos con el Pontevedra, en zona de play-off, tiene mucho que ver Nacho García, un joven delantero ovetense que llegó el pasado verano con destino al filial. Ignacio García Ibáñez (Oviedo, 11-5-99) se ganó la confianza de Samuel Baños en la pretemporada y ha respondido con goles (cinco) y asistencias en los diez primeros partidos de Liga. Goles que, como el del domingo en Arosa, dieron o aseguraron puntos para el equipo langreano.

Nacho García empezó a jugar al fútbol en el equipo de su colegio, las Teresianas, y siguió formándose en la cantera del Centro Asturiano y del Juventud Estadio, de donde saltó al Oviedo, donde estuvo en su último año de cadete y el primero de juvenil. Después pasó al Llano 2000 y, cumplida su etapa de juvenil, pasó por el San Claudio, Comercial y Vallobín, donde la pasada temporada llamó la atención de varios equipos que militan en superior categoría.

“Me llamaron del Colunga y el Lenense, pero me decidí por la oferta más tentadora”, señala Nacho García en referencia al Langreo, pese a que en principio su destino era el filial, que juega en Tercera RFEF. “Me dijeron que tendría ficha del B, pero que haría la pretemporada con el primer equipo. Sabía que tenía que aprovechar la oportunidad. No es que me salieran mis mejores partidos, pero debí de causarle buena impresión a Samuel”.

Nacho reconoce que notó la diferencia con sus anteriores equipos: “El cambio es bastante grande. La primera semana de la pretemporada me costó mucho porque el ritmo de los entrenamientos es muy superior. Pero me fui adaptando y ahora me encuentro bien”. Tanto le convenció al entrenador azulgrana que Nacho García fue, con el 32 a la espalda, titular en el estreno liguero, frente al Bergantiños en Ganzábal: “Fue el debut soñado porque di el pase del segundo gol a Junior y marqué el tercero. No esperaba jugar desde el principio y me salió todo bien”.

Nacho García volvió a marcar en el desplazamiento a Coruxo, pero fue su único gol que no se tradujo en puntos (2-1). Sí resultó decisivo en la victoria frente al Avilés, con gol y asistencia (2-1), “en un partido importante para la afición porque era un derbi”. Y el domingo, en Arosa, como autor del 1-2 y pase a Dorian para el definitivo 1-3. “Cuando salgo al campo no pienso en marcar goles, sino en hacer un buen partido”, señala Nacho para recalcar su condición de jugador de equipo: “Me considero bastante trabajador en defensa, pero mi condición física también me permite llegar arriba”.

Asegura que se encuentra muy cómodo como extremo izquierdo, pero que podría adaptarse a cualquiera de las cuatro posiciones de ataque en un 4-2-3-1. Tampoco le preocupa seguir con dorsal del segundo equipo: “Solo pienso en ayudar, lo demás ya llegará. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me está dando el Langreo”. Más a largo plazo, no se cierra puertas: “Jugué en el Oviedo, pero no soy cerrado de ningún equipo. Solo me tira un poco más el Barça”.

De momento, Nacho García está disfrutando de azulgrana, pero en Ganzábal: “El equipo está jugando bastante bien al fútbol y llevamos una trayectoria muy interesante”. Considera que la Segunda RFEF es una categoría “muy igualada, con equipos muy trabajados y partidos que se deciden por cualquier detalle”, por lo que prefiere ser prudente sobre el desenlace de la temporada: “No nos hemos marcado ningún objetivo claro, pero eso no quiere decir que nos conformemos con la permanencia. Tenemos equipo suficiente para entrar en los play-off”.