El Coruña sube el listón al Unicaja Oviedo

Superado el enorme obstáculo del Granada, el líder hasta la pasada jornada al que derrotó en Pumarín, al Unicaja Banco Oviedo Baloncesto le suben el listón esta tarde en el palacio de los deportes de La Coruña (19 horas, LaLigaSports TV), donde espera el equipo más en forma de la LEB Oro. Un Básquet Coruña reforzado, que ha sumado al imponente físico que ya lucía la pasada campaña nuevas dosis de calidad. Los gallegos llevan seis triunfos consecutivos de la mano de un juego arrollador. Consciente de la dificultad de la empresa, el OCB viaja ilusionado por la vibrante victoria ante los granadinos y con el equipo al completo tras la incorporación de Anthony Elechi, que ayer realizó su primer entrenamiento con el grupo.

Es muy improbable que el nuevo fichaje tenga una participación destacada en el partido de esta tarde. De hecho, está en duda incluso su entrada a pista. Elechi no se encuentro todavía en la forma ideal y además desconoce los detalles tácticos del cuerpo técnico que encabeza Natxo Lezkano. “Creo que estoy físicamente bien, pero me falta estar en forma baloncestísticamente. Ahora hay un parón de selecciones que me vendrá bien para aprender los sistemas”, subrayó el estadounidense con pasaporte nigeriano tras concluir el entrenamiento de ayer.

Elechi, un jugador a caballo entre el cuatro y el cinco que destaca por su poderío físico y por su versatilidad, está convencido de que puede “aportar mucho” al Unicaja Banco Oviedo. “Me gusta trabajar duro, tanto en defensa como en ataque. El entrenador me ha dicho que sea intenso en defensa, y pienso que puedo defender varias posiciones”, asegura el jugador.

Ahora todo depende de su integración, tanto deportiva como humana. Elechi cree que tiene ventaja por haber jugado ya en España, en el CP La Roda de Plata: “El baloncesto español es muy estructurado, con mucha atención al detalle. Eso lo aprendí allí, aprendí mucho en esa experiencia”.