El Llanera aparca la Copa en busca de tres puntos clave frente al Palencia

Tras el éxtasis de la Copa, el Llanera vuelve hoy (16.15, Pepe Quimarán) a la cruda realidad de la liga, en la que ocupa puestos de descenso, recibiendo al Palencia Cristo Atlético. El entrenador del equipo llanerense, José Luis Rodríguez, anuncia rotaciones para refrescar la alineación tras el esfuerzo del jueves: “Tengo una plantilla bastante igualada y no tienen por qué notarse los cambios”. Pese a la delicada situación del equipo, Rodríguez está convencido de que “tenemos equipo para mantener la categoría”, aunque reconoce que para ello necesitan mejorar en casa: “Las medidas del Pepe Quimarán no nos favorecen”. En todo caso, ya no valen las excusas: “Estamos disfrutando de la Copa, pero la gente tiene claro que lo importante es la Liga. Hay que sumar los tres puntos”.

También se la juega el Ceares, colista con tres puntos menos que el Llanera, que recibe en La Cruz (11.45) al Salamanca, un equipo que con solo cuatro goles suma 16 puntos. El otro equipo que juega en casa es el Avilés (Suárez Puerta, 12 horas) frente al Móstoles con la necesidad de romper la racha de tres partidos sin ganar para volver a puestos de play-off. En el punto contrario está el Marino, que ha sumado 12 puntos de 12 y hoy viajará con relativa tranquilidad a Segovia para enfrentarse a la Gimnástica (La Albuera, 17 horas).