Paladas de superación

El asturiano Nicolás Suárez, de 19 años e integrante del club Los Cuervos de Pravia, estuvo la pasada semana con el equipo nacional de paracanoe en Sevilla, puliendo la técnica en aguas del Guadalquivir, sin dejar de lado las sesiones en gimnasio. Todo un ejemplo de lucha y tesón ante las adversidades.

Nico, como le conocen sus amigos, a veces pierde el norte porque tiene pies y manos de charol a causa de una enfermedad rara, de nombre neuropatía motosensorial hereditaria. “No hay una buena transmisión de los impulsos nerviosos y eso hace que los músculos de pies y manos se atrofien, así́ que remo con las muñecas”, dice.

La imbatible resiliencia de Nico y su amor por el piragüismo le llevaron de su Asturias natal hasta Sevilla, donde técnicos del equipo nacional de paracanoe monitorizaron su progresión.

“Estoy muy contento con esta experiencia. Nunca había remado en una piragua tan ligera. De hecho, el lunes no me mantenía encima, e incluso volqué. Pero ya hice cinco kilómetros y he usado un ergómetro por vez primera”, comentó el joven palista de Los Cuervos de Pravia.