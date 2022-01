Así fue la jornada para los asturianos de Segunda RFEF: crónicas y puntuaciones

Cambios: Maganto (s. c.) por Portero, min. 76. Javi Hernández (s. c.)_por Montejo, min. 93.

El Unión Adarve acaba llevándose los tres puntos en el tramo final de un partido igualado y con alternativas

El Llanera cerró la primera vuelta con otra derrota que le hunde en el fondo de la clasificación del grupo I de la Segunda RFEF. El equipo de José Luis Rodríguez plantó cara durante buena parte del partido al líder destacado, un Unión Adarve que esperó su momento para dar el golpe definitivo y llevarse los tres puntos del Pepe Quimarán. Pese a los malos números del equipo llanerense en su estreno en la categoría, la distancia con los puestos de permanencia no es tan amplia como para darse por vencido.

Como ha sido la tónica en este inicio de temporada, el Llanera comenzó muy destensado el partido, lo que permitió al Unión Adarve tomar la iniciativa. Prueba de ello es que en los diez primeros minutos ya dispuso de tres saques de esquina. Como consecuencia del último de ellos llegó el primer gol, al aprovechar Tellechea un rechace para marcar pese a que apenas tenía ángulo de remate. El 0-1 despertó al Llanera, que tomó la iniciativa y empezó a acercarse a la portería de Parra. Los locales dispusieron de algunas ocasiones, la primera del debutante Amadou, que causó buena impresión. También pudo empatar David Crespo, pero el 1-1 no llegaría hasta el minuto 27, como consecuencia de una buena jugada colectiva en la que participaron Omar Sampedro y Matías y Javi Sánchez, autor del tanto.

Hasta el descanso, el juego se igualó, con alternativas en el dominio de los dos equipos. La última oportunidad, en todo caso, sería para el Unión Adarve, de nuevo a balón parado, al rematar Ramos un saque de esquina, pero el balón se perdió por encima del larguero de Miguel del Río.

En la reanudación volvió a salir más enchufado el Unión Adarve, pero esta vez el Llanera contuvo bien sus ataques y, a la contra, tuvo la oportunidad de ponerse por delante. Curiosamente fue un defensa central, Marcos Arango, el que se encontró solo ante la portería visitante, pero mandó el balón fuera. Replicó el líder con un remate de Cidoncha que se marchó alto, tras un saque de banda de Ramos.

El partido entró en la recta final con sensación de igualdad y esperanzas para el Llanera, que además contó con jugadores de refresco con los cambios introducidos por José Luis Rodríguez. Pero una vez más iba a decidir la mayor experiencia del Unión Adarve, también un punto por encima en el aspecto físico.

Ya antes del segundo gol dispuso de una falta frontal que Cidoncha mandó rozando el larguero. El 1-2 lo consiguió el goleador del equipo madrileño, Montejo, al cabecear un centro de Calleja. Quedaban casi diez minutos más el tiempo añadido, pero el Llanera ya no tuvo capacidad de reacción. El líder de grupo tiró de veteranía para enfriar el partido, dejando que pasase el tiempo. También jugó con la precipitación local para lanzar contras muy peligrosas. Como la del minuto 87, que acabó con un cabezazo de Montejo al poste. Y en el añadido, el propio Montejo se aprovechó de un fallo en la salida del balón de Miguel para sentenciar.

