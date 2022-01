Cristina Cabeza, entrenadora del Unicaja Banco Gijón de balonmano: “Los dos meses de parón no nos han venido bien; tocó así y hay que adaptarse”

El Unicaja Banco Gijón retoma la liga este próximo sábado en la cancha del Sant Quirze, equipo que marcha en la zona de descenso y ante el que las gijonesas buscarán la victoria para seguir peleando por la parte alta de la clasificación. La entrenadora, Cristina Cabeza, ha diseñado una segunda pretemporada en la que primó lo físico porque se avecinan varios meses muy duros y sin apenas descanso.

–¿Cómo está el equipo tras este largo parón?

–Con muchas ganas de competir. Tantos entrenamientos sin luego tener partidos te hace tener muchas ganas de volver a jugar.

–Los parones largos siempre suscitan dudas de cómo volverá el equipo.

–Al final es como volver a empezar la liga. Hemos tenido más de dos meses de parón, más de lo que normalmente se tiene entre temporada y temporada. Es lo que toca, el calendario es así. Además, a nosotras se nos aplaza el primer partido que teníamos por tema covid. Fuimos el primer equipo en parar antes de Navidad y somos el último equipo en empezar después de ese parón.

–¿Qué hizo el equipo durante estos dos meses largos?

–Al principio todo lo que hacíamos era con bastante incertidumbre por culpa de la pandemia. Esa primera parte fue de mucho trabajo físico porque ahora nos tocan cinco meses de competición al máximo sin prácticamente descanso. La primera parte de la temporada sí había tiempo para descansar entre partido y partido, pero ahora va a ser todo a un ritmo frenético. Empezamos el sábado en Sant Quirze y vamos a seguir teniendo partidos sábado y miércoles el resto de enero y principio de febrero. Luego, si conseguimos meternos en la fase final de la Copa de la Reina también tenemos un fin de semana importante. El tema físico va a ser importante en esta segunda vuelta.

–Supongo que también hubo mucho trabajo técnico y táctico.

–También hemos introducido muchas variantes con balón. Hemos incorporado una nueva jugadora y hemos hecho mucho trabajo técnico-táctico para tratar de mejorar para lo que queda de temporada, que es muchísimo. El parón no nos viene bien porque estábamos en un gran momento de forma, pero toca así y hay que adaptarse.

–¿Eso quiere decir que en esta segunda vuelta se verán cosas nuevas sobre la cancha?

–Al incorporarse una jugadora nueva trabajamos sobre lo que veníamos haciendo para que se adapte lo más rápido posible, y luego sí que hemos buscado alguna variante defensiva. Ofensivamente tenemos las limitaciones que tenemos. Se ha ido Nerea Canas, que era una jugadora de primera línea y ahora toca adaptarse a colocar a otra jugadora. Por ejemplo, Marizza, que estaba jugando en el centro, he tenido que ponerla otra vez en el lateral derecho y buscar acciones que resulten positivas para el equipo.

–¿Cree que el parón le pudo venir bien a Cecilia Cacheda, que aunque ya estaba jugando a un buen nivel todavía no estaba al de antes de la lesión?

–Posiblemente Cacheda sea la jugadora a la que mejor le vino este parón. Pero lo cierto es que necesita ritmo de competición y eso no lo ha tenido, si no compites no sabes en qué momento estás. Sí le ha venido bien para reforzar esa rodilla y también psicológicamente para ver que está bien, ha estado entrenando muy bien. Sin embargo, a otras jugadoras el parón no les ha venido tan bien.

–Están librando bien el covid.

–Sí, lo cierto es que sí. La semana pasada la que estuve en cuarentena fui yo, pero fui la única. De momento estamos librando mejor que otros clubes. Por ejemplo, el Rocasa no pudo venir a jugar porque tenía siete positivos, es algo que está a la orden del día.

–Dado el calendario tan apretado que se avecina no parece que haya muchas fechas libres para jugar este partido.

–Es cierto. Hemos pedido jugar el 9 de febrero, justo antes de que se acabe la primera vuelta de la liga. Sería jugar justo después de recibir al Málaga y antes del primer partido de la segunda vuelta, que jugamos el día 12 de febrero ante Tenerife. Supuestamente los partidos aplazados se tienen que jugar antes de que se inicie la segunda vuelta y solo quedan dos fechas, antes del partido de Málaga o después. A nosotras nos conviene más jugar después de Málaga. No sé qué fechas habrá propuesto el Rocasa, porque ellos además tienen competición europea. Si no nos ponemos de acuerdo será el Comité de Competición el que decida.

–Su próximo rival, el Sant Quirze, sí jugó este pasado fin de semana. ¿Parten con ventaja por el hecho de que ya han empezado otra vez a competir?

–Pues tal vez el ritmo de competición lo tengan mejor que nosotras. Jugaron en la cancha del Guardés y lo cierto es que no hicieron un partido muy bueno, en cuanto el Guardés apretó se fueron en el marcador, pero por lo menos se metieron en competición una semana antes. Creo que Sant Quirze es un equipo muy joven pero muy competitivo, muy correoso y muy bien entrenado. Es el típico equipo que puede dar un disgusto a cualquiera porque nunca baja los brazos y en su cancha es muy complicado de ganar. El último partido en su cancha el Zuazo ganó en el último suspiro por un solo gol. Es un partido que no me gusta porque además vamos a tener que jugar tres veces seguidas contra ellas, ya que es nuestro rival en la Copa que se juega la próxima semana, y para mí es un fastidio.