Pepu Hernández, ex seleccionador: “España seguirá compitiendo sin los Gasol, su fuerza es el estilo”

Cinco meses después de dimitir como concejal del Ayuntamiento de Madrid, tras fallar en su intento de ganar la alcaldía para el PSOE, Pepu Hernández (Madrid, 11 de febrero de 1958) coge aire para sus siguientes emprendimientos. Agradece la tranquilidad para, entre otras cosas, poder ver algo más de baloncesto, y asegura que lo que le haría más ilusión es entrenar en categorías de formación. Iniciador del camino del éxito de la selección española en el Mundial de Tokio 2006, toda su vida ha estado vinculado al Estudiantes: 18 años en la cantera más otros 18 en el primer equipo, seis como técnico ayudante y 12 como primer entrenador. A todo ello hay que añadir una pequeña etapa como director deportivo. Club y cantera históricos del baloncesto nacional, el Estu ha descendido por primera vez a la segunda categoría y el domingo se mide al Unicaja Oviedo Baloncesto en Pumarín. “En el Estudiantes no se da muchísimo valor a las victorias, se da más a que el equipo cumpla y trabaje y a una trayectoria de cantera”, afirma Hernández, vinculado a Ribadesella desde niño y “Asturiano del Mes” de octubre de 2006 de LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo es posible que un equipo como el Estudiantes caiga a la LEB Oro?

–Es el resultado de una prolongada crisis económica. En realidad, el club ha tenido crisis toda su vida, el milagro siempre ha sido que sobreviviera. Lo que importa es que, aunque descienda, su categoría es la ACB, y ojalá consiga volver pronto porque de lo contrario la supervivencia está un poco más complicada.

–El equipo bajó dos veces sin llegar a consumarse el descenso y a la tercera fue la vencida. ¿Tan reducidos han sido los presupuestos?

–Nunca se ha tenido un grandísimo presupuesto, pero se ha sobrevivido muchas temporadas con el 8.º o el 9.º de la ACB, quedando entre los cuatro primeros. Si tu presupuesto se va al 14.º, es fácil que el equipo caiga al 17.º o al 18.º puesto. La trayectoria es muy complicada en lo económico, y de otros aspectos se van resolviendo cosas, pero no puede hacerse en dos o tres temporadas.

–Se oyen voces críticas que dicen que la cantera ya no se cuida como antes.

–Se sigue cuidando, pero las dificultades son muchas. Las dos canteras que más aportan históricamente a la selección, las de Estudiantes y Joventut, lo han estado pasando realmente mal. Sé que esto se ha diversificado mucho, que la competencia es grande, pero es como si no se valorase a los que más la cuidan. Hay otro paralelismo con el Joventut, que es que salen buenos jugadores, pero aportan poco tiempo al primer equipo. No es lo mismo desprenderse de un jugador que acaba de llegar y con el que puedes ganar cien mil euros que de uno de 25 años que puede dejar en caja un millón. Lo hemos asumido siempre, casos de Felipe Reyes, Alberto Herreros... y seguimos produciendo, pero cuando se van pronto el proyecto se resiente.

–Y, pese a todos los pesares, la que no se resiente es la masa social. Al Estu van a verlo en LEB casi ocho mil personas.

–Es muy llamativo y es un orgullo del Estudiantes: esté en la categoría que esté sigue teniendo a su gente. En el primer partido en LEB Oro fue la cancha de España que tuvo más público. Históricamente, y va a cumplir 75 años, no se le ha dado muchísimo valor a las victorias, sino a que el equipo cumpla y trabaje, y a una trayectoria de cantera.

–El pasado domingo el Estudiantes derrotó al Girona de Marc Gasol. ¿Qué impacto cree que pueden tener ambos en la Liga?

–Creo que muy positivo porque atrae al público. Estuve viendo el partido en directo y hubo un aplauso generalizado del pabellón cuando presentaron a Marc, la gente no solamente iba a ver al Estudiantes. Eso solo puede ser bueno.

–¿Y dónde sitúa en esta Liga al Oviedo Baloncesto?

–Es uno de los equipos punteros de la categoría, siempre trabaja a un buen nivel. No lo conozco en profundidad y no sé cómo tendría el acceso a la ACB, porque las condiciones son complicadas.

–¿Ya vuelve a tener tiempo de ver baloncesto?

–Ahora tengo más, sí, sigo un poco la ACB, la Euroliga, la NBA... intento seguir un poco de todo, aunque no me da la vida para más.

–¿Dónde volveremos a ver entrenar a Pepu?

–He leído por ahí que estoy retirado, pero no me considero así, simplemente he estado haciendo otras cosas. Si viene alguna cosa interesante en el aspecto deportivo lo estudiaré. Por encima de todo me considero un entrenador, mi pesadilla es llegar tarde al entrenamiento. Me atrae entrenar cadetes de primer año. Cuando eres más joven crees que sabes cómo entrenarlos, pero ahora pienso que les puedes ofrecer un poquito más.

–¿La retirada de los Gasol abre un nuevo ciclo en la selección. ¿Cómo ve el futuro?

–Han ido dejando la selección por goteo varios jugadores, no solamente ellos. No debemos estar comparando unos jugadores con otros, pero pienso que la selección siempre va a ser competitiva. Su fuerza es el estilo, y el legado que han dejado estos grandísimos jugadores es fabuloso.

–¿Seguirá viniendo a Asturias?

–Seguiré yendo a Ribadesella cuando pueda, tengo una vinculación muy potente.