Tejero ya es historia del Avilés: Baeza es el dueño único

Un aviso recibido el viernes por la noche en Portugal, donde se hallaba de viaje familiar, le dio a José María Tejero la paz que llevaba anhelando desde la pasada Navidad: el dinero aún pendiente de pago de la operación de venta del Real Avilés ya estaba en su cuenta bancaria. Y es que ya lo dice el refrán: el que paga descansa, pero el que cobra aún más. “Por fin se ha acabado este culebrón. Ya no tengo vínculo alguno con el Real Avilés. He cobrado hasta el último euro y cada uno ahora, a seguir su camino”, manifestó el expropietario del club avilesino durante la conversación telefónica que mantuvo con este diario y en el transcurso de la cual confirmó que ya es historia de la sociedad deportiva blanquiazul: “Todo el capital del Real Avilés ha sido transferido a Diego Baeza, yo no me he quedado ni con una sola acción”.

José María Tejero fue dueño exclusivo del Real Avilés durante más de 23 años, hasta que el 16 de septiembre de 2020 acordó con el exfutbolista y empresario gijonés Diego Baeza, quien había venido haciendo las funciones de gerente de la entidad en los meses precedentes, transferirle el capital a cambio de 800.000 euros; la sociedad usada para este menester fue Dibago Consulting, cuyo administrador es Baeza. Ambas partes pactaron un primer desembolso inmediato de 60.000 euros y el pago posterior de cuatro plazos, el último de los cuales venció el 31 de diciembre de 2021. Para septiembre de 2021, un año más tarde de anunciarse la venta del Real Avilés, Diego Baeza llevaba pagados 450.000 euros a Tejero y aún le adeudaría otros 350.000, según fuentes cercanas al ahora expropietario. Llegó el 31 de diciembre, la fecha tope pactada para rematar la operación, y la deuda pendiente por la venta del Real Avilés no había sido saldada. Esto tensó las relaciones de Tejero y Baeza; el primero puso el asunto en conocimiento del juzgado por si fuese preciso dar marcha atrás a la venta por incumplimiento de los términos de pago, pero no se llegó a ese extremo porque en los primeros días del pasado mes de febrero las partes interesadas llegaron a un acuerdo llamado a finiquitar la venta y en tal sentido Diego Baeza constituyó un depósito económico en un juzgado de Gijón. Nuevamente, la materialización del pago se retrasó sobre la fecha inicialmente acordada; Tejero esperó expectante y, finalmente, este viernes recibió el dinero. Con el cierre de este capítulo se da carpetazo a la administración del Real Avilés llevada a cabo por José María Tejero desde 1997, un tiempo en el que fracasaron sucesivos proyectos deportivos y de gestión: Gol Plus (2011-2014), Amber Care Sport (2014), IQ Finanzas (2016) y el más reciente Norte Proyectos Deportivos (2019).