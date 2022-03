Salas se vuelca con el deporte femenino: la novedosa iniciativa de los alumnos de un instituto

“Pueden llegar el lunes a clase y me dicen: ‘¡Este fin de semana fue el cumple de Messi!’. En cambio, no saben quién es Toña Is (entrenadora asturiana de fútbol)”. Lo dice Teresa Uxía, profesora de Educación Física del Instituto de Educación Secundaria Arzobispo Valdés-Salas, que se propuso un plan que ha sido la comidilla del concejo: conseguir que sus alumnos de segundo de la ESO conociesen la historia del deporte asturiano.

Pero en femenino. Por eso la ovetense encargó a sus alumnos un novedoso trabajo: elegir a una deportista nacida en la región, documentarse sobre ella y presentar su figura en un texto. El proyecto comenzó en Navidades y enganchó a los chavales desde el principio. “Otra vez les había mandado leer un libro sobre mujeres deportistas en el mundo, pero me dije: ‘¿Por qué no saber un poco la vida de las deportistas de aquí, que son nuestros referentes?’”. Y así, con decisión, los alumnos empezaron a diseccionar la vida de las Lucía Martino, Aida Nuño, Marta Piquero, Natasha Lee, Rocío Ríos, Jessica Alonso... También a nivel global, como el origen del baloncesto femenino asturiano, las pioneras del hockey o Les Pieces, que fue el primer equipo de fútbol femenino de Asturias. ¿Por qué deportistas femeninas? Muy sencillo. “En la televisión siempre aparece más información de los chicos y creo que se trataba de una buena oportunidad. A los jóvenes asturianos les falta conocer quiénes son sus referentes cercanos. En 1900 ya había deportistas asturianas empezando en sus disciplinas”. Los trabajos han tenido mucho éxito. Tanto que incluso el Ayuntamiento de Salas está preparando la publicación de los escritos. “Intenté ser exigente con ellos y les pedí que acudiesen a las máximas fuentes posibles. El problema fue que muchos copiaron y pegaron de internet y eso me costó controlarlo bastante”, explica la profesora. Sus alumnos parecen encantados con el trabajo. Román Menéndez eligió a Ana Temprano como protagonista. “Es una portera de balonmano que ya está retirada y me sonaba de algo. En el colegio me gustaba el balonmano y por eso la elegí”, explica el joven, de Santiago de la Barca (Salas). “Recopilé mucha información sobre su vida deportiva. ¡Un sábado me levanté a las 7 de la mañana!”, explica el alumno, que además su trabajo tuvo doble premio: consiguió hablar con la deportista. “Le escribí por Instagram, me respondió y me sirvió de mucho”. Sara Díez escogió a Paula García Cuetos, una patinadora, que también está retirada. “Yo patinaba y siempre me llamó la atención. Dice cosas muy interesantes: para ella lo importante es la cabeza”. Carmen Fernández, autora de otro de los trabajos más destacados, se decantó por Karol Otero. “Me gustaba mucho su vida. Jugaba al voleibol, al tenis, y también fue fotógrafa de competiciones”, explica la alumna. Los tres coinciden: “Realizar los trabajos nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de la igualdad en el deporte: las chicas pueden jugar a todo”.