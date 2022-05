El Lobas Global Atac Oviedo se asegura la continuidad de otra jugadora importante para el técnico, Manolo Díaz, con la renovación por una temporada de la capitana del equipo, Celia Rojo. “Después de la buena temporada que hemos hecho era imposible rechazar la oferta de renovación”, afirma Celia Rojo ante su octava campaña en el club. “Además, hemos formado un gran grupo dentro y fuera el campo, estamos muy a gusto y se ha visto reflejado en los resultados”, añade. La pivote leonesa, de 25 años, no terminó la campaña de la mejor forma posible, ya que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha en el último partido de la Liga regular, disputado en Canarias contra el Lanzarote Puerto del Carmen. “La recuperación va por buen camino, me toca un verano para trabajar tanto física como mentalmente y sobre todo no precipitarme para poder estar ayudando al equipo lo antes posible”, comenta Rojo, que se perderá parte de la próxima temporada, en la que el cuadro carbayón se estrenará en División de Honor Oro, la nueva segunda categoría nacional. “Va a tener mucho nivel y serán partidos mucho más exigentes que los que llevamos teniendo hasta ahora”, valora la pivote azul, que indica que hay que “seguir trabajando en la misma línea para poder luchar, competir y plantar cara a todos los rivales”.