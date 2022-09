El Motive.co Gijón juega a las 21 horas de hoy en la cancha del Aula Valladolid un partido en el que además de los puntos está en juego el borrar la pésima imagen ofrecida por el conjunto gijonés la pasada jornada ante el Beti Onak.

Cristina Cabeza cuenta con todo el equipo para medirse a un rival que ha ganado un encuentro y empatado otro en las dos primeras jornadas liguera. El equipo pucelano no parece tener esta temporada el potencial de las pasadas porque ha perdido a jugadoras importantes como la portera Lulu Guerra, Danila So, Elena Cuadrado, Malena Valles o Sara Molés. El Aula es uno de los equipos que más cambios ha realizado ya que se han ido 9 jugadoras y han llegado 8, por lo que está en pleno proceso de acoplamiento y está por ver el rendimiento que darán las nuevas. Si las gijonesas quieren traerse algo positivo de Valladolid tendrán que mejorar notablemente su actuación del pasado sábado en el que probablemente fue el peor partido de las últimas temporadas con 43 pérdidas no forzadas o fallando 5 lanzamientos de penalti.

Campaña. Motive.co Gijón y la Unión de Comerciantes han puesto en marcha una campaña de colaboración en la que participan alrededor de 90 comercios de La Calzada y el Natahoyo según la cual por cada compra se entregará una tarjeta sellada, en total se han repartido 400, que serán posteriormente canjeadas por una entrada para el partido del próximo día 23 en La Arena, encuentro en el que el equipo gijonés recibirá al Atlético Guardés. Además, y en este caso en colaboración con Funeraria Gijonesa, todos los que entreguen esa tarjeta sellada en este encuentro participarán en el sorteo de cinco abonos Europa para la presente temporada.